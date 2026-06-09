Автономность и восстановление: на что строительные компании берут кредиты в 2026 году

В 2026 году строительные компании все чаще привлекают кредиты для развития бизнеса и реализации новых проектов. Наибольшим спросом пользуются займы на приобретение техники, обновление оборудования и обеспечение энергетической автономности.

На что строительные компании берут кредиты в 2026 году?

Как рассказала директор департамента малого и среднего бизнеса "Глобус банка" Оксана Шульга в комментарии для 24 Канала, кредитование строительной отрасли сейчас в значительной степени связано с потребностями восстановления Украины.

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Кредитные средства привлекают не только для жилищного строительства, но и для восстановления инфраструктуры, образовательных и медицинских учреждений, коммерческих и производственных объектов.

В то же время меняются и требования к самим проектам. Строительные компании все чаще используют энергоэффективные материалы, автономные источники питания и системы накопления энергии, которые помогают обеспечить стабильную работу объектов в условиях энергетических рисков.

Оксана Шульга Директор департамента малого и среднего бизнеса "Глобус банка" Строительная отрасль сегодня имеет двойную задачу: восстанавливать страну и одновременно повышать качество и устойчивость новых объектов. Поэтому кредитование все чаще направляется не просто на выполнение подрядных строительных работ, а на приобретение современной техники, энергоэффективного оборудования и внедрение решений, которые обеспечивают автономность будущих жилых и инфраструктурных объектов.

Для малых и средних строительных компаний и субподрядчиков одним из самых популярных источников финансирования остается государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%".

По словам специалиста, на нее приходится почти 34% всех кредитных сделок в отрасли и более 31% общего объема финансирования. Также компании пользуются и партнерскими программами банков, производителей техники и грантовыми инициативами местной власти, которые помогают привлекать средства на развитие бизнеса.

Почему спецтехника стала главным направлением кредитования?

Наибольшим спросом среди строительных компаний сейчас пользуется финансирование, связанное с приобретением и обновлением техники. По данным Оксаны Шульги, на такие кредиты приходится более 42% всех кредитных сделок в отрасли и почти треть общего объема выданных средств.

Строительный бизнес привлекает кредиты и лизинг прежде всего для закупки транспорта и специализированной техники. Например, грузовики, тягачи, экскаваторы, погрузчики, бетоносмесители, автокраны и другое оборудование, без которого невозможно выполнять значительную часть строительных работ.

По словам банкира, интерес к обновлению технического парка напрямую связан с потребностями бизнеса.

В строительном бизнесе техника является основой операционной способности компании. Новый экскаватор, кран, бетоносмеситель или грузовой автомобиль позволяет быстрее выполнять работы, уменьшать зависимость от арендованного оборудования и увереннее планировать участие в новых проектах,

– объясняет Оксана Шульга.

Почему автономность стала новым приоритетом для застройщиков?

Вместе с техникой и оборудованием строительные компании все чаще инвестируют в решения, которые помогают работать даже во время перебоев с электроэнергией. Для этого привлекают средства на дизельные генераторы, солнечные электростанции, системы накопления энергии, инверторы и другое оборудование для автономного питания.

Сегодня от нового дома, офиса, школы или производственного помещения требуют не только качественного строительства. Важно, сможет ли такой объект работать в условиях нестабильного энергоснабжения. Именно поэтому автономность и энергоэффективность постепенно переходят из категории желаемых преимуществ в базовые требования современного строительства,

– отметила Оксана Шульга.

Спрос на такие решения растет в жилом, коммерческом, производственном и социальном строительстве. Наличие автономного питания и энергосберегающих технологий все чаще влияет на выбор будущего объекта как для покупателей жилья, так и для бизнеса и общин.

Эту тенденцию учитывают и банки. По словам эксперта, проекты с современными энергетическими решениями считаются более устойчивыми к рискам, а также имеют лучшие перспективы для дальнейшей эксплуатации.

Как война изменила подходы банков к финансированию проектов?

Война заставила банки внимательнее подходить к оценке строительных проектов. Если раньше ключевую роль играли финансовые показатели компании, то теперь при рассмотрении заявки учитывают гораздо больше факторов. В частности, речь идет о расположении объекта, риски его повреждения, готовность разрешительной документации и реалистичность заявленных сроков строительства.

По словам Оксаны Шульги, из-за рисков безопасности больше возможностей для привлечения кредитов имеют проекты в центральных и западных областях Украины. Эти регионы банки считают менее уязвимыми к возможным разрушениям.

Более строгими стали и требования к жилым комплексам. Банки проверяют, насколько прозрачной является структура собственности девелопера, правильно ли оформлены документы на земельный участок и имеет ли компания достаточно ресурсов для завершения строительства. Важными остаются также качество проекта, соответствие заявленным характеристикам и сроки выполнения работ.

Оксана Шульга Директор департамента малого и среднего бизнеса "Глобус банка" Банки берут на себя весомую часть финансовых и репутационных рисков, поэтому вопрос аккредитации можно считать определенной гарантией не только для субподрядных организаций, а в целом для потенциальных покупателей. Понимаем, что очень часто репутация отдельного проекта может существенно повлиять на отношение граждан к первичному рынку жилья в целом.

Какие кредитные условия сегодня выбирают застройщики?

По словам Оксаны Шульги, малый и средний бизнес чаще всего оформляет кредиты на 3 – 5 миллионов гривен для приобретения специализированной техники и оборудования. Зато крупные предприятия чаще привлекают финансирование для пополнения оборотных средств, а сумма таких займов может достигать 30 миллионов гривен.

Среди самых распространенных условий кредитования в строительной отрасли:

до 1 – 3 лет для пополнения оборотных средств;

до 3 – 5 лет для приобретения техники и оборудования через кредиты или лизинг;

собственный вклад компании на уровне 20 – 40% стоимости предмета финансирования.

Как отмечает эксперт, при оформлении кредита важно учитывать, на какие нужды привлекают средства. От этого зависит не только сумма финансирования, но и оптимальный срок его погашения.

Что стоит проверить перед оформлением кредита?

Перед обращением в банк строительным компаниям стоит прежде всего упорядочить финансовые и юридические документы. По словам Оксаны Шульги, банки охотнее работают с бизнесом, который имеет понятную финансовую отчетность, прогнозируемые денежные поступления и должным образом оформленную документацию.

Для компаний, которые специализируются на строительстве жилья, особенно важно иметь полный и юридически чистый пакет разрешительной документации: без этого пройти банковскую аккредитацию невозможно,

– объяснила банкир.

Также компаниям советуют сравнить доступные варианты финансирования. Кроме стандартных кредитов, можно воспользоваться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%", программами для энергоэффективных проектов или партнерскими предложениями банков и поставщиков техники.

Как отмечает эксперт, в некоторых случаях специализированные программы могут быть на 3 – 7 процентных пунктов выгоднее классических кредитов. Это позволяет уменьшить расходы на обслуживание займа и направить больше средств на развитие компании.

Что теперь застройщики строят вместо многоэтажек?

В Украине изменился формат жилищного строительства – застройщики все чаще делают ставку на частные дома вместо больших многоэтажных комплексов.

После 2022 года покупатели все чаще обращают внимание на жилье с меньшей плотностью застройки. Спрос вырос на частные дома, коттеджи, дуплексы и таунхаусы, где легче организовать автономный быт во время длительных отключений света или обстрелов.