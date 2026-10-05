Элитное жилье в Лондоне подешевело более чем на четверть: что происходит с рынком

Элитное жилье в Лондоне продолжает дешеветь. По сравнению с пиком 2014 года цены уже упали более чем на четверть, и эксперты не ожидают их скорого восстановления.

Почему элитная недвижимость в Лондоне дешевеет

Элитная недвижимость в Лондоне подешевела примерно на 27% по сравнению с пиком 2014 года. С учетом инфляции реальное падение цен уже превысило 49%, свидетельствуют данные индекса Prime London от Savills, пишет Bloomberg.

В ближайшее время ситуация может практически не измениться. Если цены останутся на нынешнем уровне, а инфляция сохранится, уже в начале 2027 года реальная стоимость элитного жилья может оказаться вдвое ниже, чем на пике 2014 года. В Savills не ожидают возвращения к номинальному росту раньше 2028 года.

Длительный спад начался после налоговых изменений 2014 года, которые увеличили расходы при сделках с дорогой недвижимостью. Впоследствии были введены дополнительные сборы для арендодателей, владельцев второго жилья, иностранных покупателей и тех, кто приобретает недвижимость через компании.

На цены также повлияли Brexit, пандемия, высокий гербовый сбор и повышение налогов для состоятельных владельцев. К этому добавились опасения, что Лондон может терять привлекательность для самых богатых покупателей, а восстановлению рынка не хватает экономических стимулов.

Например, квартиру в Кенсингтоне недавно продали примерно за 10 миллионов фунтов – почти вдвое дешевле, чем она стоила в 2007 году.

Для покупателей из США разница еще больше из-за изменения курса фунта. В долларовом выражении элитное жилье подешевело примерно на 40%, а с учетом инфляции в США реальное падение достигает около 58%.

Напомним, в 2026 году Лондон вошел в тройку самых дорогих городов Европы по стоимости жилья – квадратный метр в центре стоил около 17,2 тысячи евро. Дороже недвижимость была только в Цюрихе и Женеве.