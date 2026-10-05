Чому елітне житло в Лондоні дешевшає

Елітна нерухомість у Лондоні подешевшала приблизно на 27% порівняно з піком 2014 року. З урахуванням інфляції реальне падіння цін уже перевищило 49%, свідчать дані індексу Prime London від Savills, пише Bloomberg.

Найближчим часом ситуація може майже не змінитися. Якщо ціни залишаться на нинішньому рівні, а інфляція збережеться, вже на початку 2027 року реальна вартість елітного житла може бути вдвічі нижчою, ніж на піку 2014-го. У Savills не очікують повернення до номінального зростання раніше 2028 року.

Тривалий спад почався після податкових змін 2014 року, які збільшили витрати під час операцій із дорогою нерухомістю. Згодом додаткові збори запровадили для орендодавців, власників другого житла, іноземних покупців і тих, хто купує нерухомість через компанії.

На ціни також вплинули Brexit, пандемія, високий гербовий збір та підвищення податків для заможних власників. До цього додалися побоювання, що Лондон може втрачати привабливість для найбагатших покупців, а відновленню ринку бракує економічних стимулів.

Наприклад, квартиру в Кенсінгтоні нещодавно продали приблизно за 10 мільйонів фунтів – майже вдвічі дешевше, ніж вона коштувала у 2007 році.

Для покупців зі США різниця ще більша через зміну курсу фунта. У доларовому вираженні елітне житло подешевшало приблизно на 40%, а з урахуванням інфляції у США реальне падіння сягає близько 58%.

Нагадаємо, у 2026 році Лондон увійшов до трійки найдорожчих міст Європи за вартістю житла – квадратний метр у центрі коштував близько 17,2 тисячі євро. Дорожчою нерухомість була лише у Цюриху та Женеві.