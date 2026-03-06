Купили, продали или унаследовали квартиру: как правильно задекларировать недвижимость

Получение в наследство, покупка или продажа квартиры или дома влияют на содержание декларации об имуществе. В таких случаях важно правильно указать как сам объект недвижимости, так и основание приобретения или отчуждения права собственности.

Как декларировать недвижимость, полученную по наследству?

Если человек получил квартиру, дом или другой объект недвижимости по наследству, его нужно отразить в декларации после официальной регистрации права собственности, пишет Судебно-юридическая газета.

То есть тогда, когда наследник получил свидетельство о праве на наследство или другой правоустанавливающий документ.

В декларации отмечают сам объект недвижимости, в частности его тип и другие основные характеристики. Если известна стоимость такого имущества, ее также нужно указать. В таком случае в декларации отражают доход как наследство и отмечают сделку, на основании которой возникло право собственности.

Иногда недвижимость переходит по наследству без официально определенной стоимости. В такой ситуации в декларации все равно нужно указать сам объект имущества. Стоимость можно не указывать, если ее не устанавливали при оформлении наследства.

Доход от полученного наследства обычно отражают в разделе декларации о доходах. В нем указывают стоимость имущества, а источником дохода отмечают лицо, от которого получено наследство.

Что нужно указать в декларации после продажи недвижимости?

Если в течение отчетного года человек продал квартиру, дом или другой объект недвижимости, полученный доход также нужно задекларировать, отмечают в Налоговой службе. В декларации отражают операцию отчуждения имущества и сумму средств, полученных от продажи.

К слову, отдельно сообщать налоговые органы о факте продажи недвижимости не нужно. Данные о заключенных сделках передаются между государственными органами автоматически через соответствующие реестры.

Вместе с тем владелец должен хранить документы, подтверждающие такую операцию. Например, договор купли-продажи или другой документ, подтверждающий переход права собственности.

Как декларировать приобретенную недвижимость?

Недвижимость, которую человек приобрел, так же нужно указать в декларации. В документе указывают:

стоимость имущества;

тип объекта;

дату приобретения права собственности;

другие характеристики, предусмотренные формой декларации.

Также отмечается источник дохода, например, ипотека или заем. При оформлении ипотеки уже банк проверяет платежеспособность и источник средств на первый взнос.

В декларации могут одновременно быть указаны различные операции с недвижимостью, которые произошли в течение года. Например, получение жилья по наследству, покупка нового объекта или продажа ранее приобретенной недвижимости.

