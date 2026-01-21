Укр Рус
Аренда квартиры в Польше: где искать жилье и как избежать проблем
21 января, 13:00
Аренда квартиры в Польше: где искать жилье и как избежать проблем

Ксенія Войновська
Основні тези
  • Для поиска жилья в Польше основными платформами являются Otodom.pl, Gratka.pl, Morizon.pl, OLX.pl и Gumtree.pl, но следует быть осторожными из-за возможности мошенничества.
  • Для заключения договора аренды нужны паспорт, подтверждение легального пребывания, а также возможно справка о доходах или трудовой договор, причем договор следует внимательно прочитать перед подписанием.

Найти жилье в Польше можно быстрее, если заранее подготовиться к поиску и знать ключевые правила аренды. Четкий план действий и понимание местных требований помогут избежать лишних затрат и рисков.

Что надо сделать перед поиском?

Перед стартом поиска следует определить бюджет на аренду с учетом коммунальных платежей и возможного депозита, пишет издание InPoland.

Важно сразу понять, какой формат жилья подходит именно вам, комната или квартира, краткосрочная или долгосрочная аренда и стоимость жилья. Также следует выбрать город и район, ориентируясь на работу, обучение и транспортную доступность.

Где искать жилье в Польше?

Основным инструментом поиска остаются специализированные онлайн платформы с объявлениями об аренде.

Самыми популярными из них являются:

  • Otodom.pl – один из крупнейших сайтов с предложениями квартир и комнат;
  • Gratka.pl – также популярный ресурс для поиска квартир;
  • Morizon.pl – сайт, агрегирующий предложения от различных агентств;
  • OLX.pl – много частных объявлений, но следует быть осторожными, ведь там высокая концентрация мошенников;
  • Gumtree.pl – похож на OLX, есть много бюджетных вариантов.

Популярным является также группы в Facebook для поиска квартиры. В то же время здесь нужно быть внимательными и проверять информацию о жилье.

Какие документы нужны?

Для заключения договора аренды обычно нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, отмечают в TransferGo. Во многих случаях арендодатели просят подтвердить легальное пребывание в Польше, например из-за наличия PESEL. Также могут требовать справку о доходах или трудовой договор.

Важно! Отдельно стоит обратить внимание на сам договор аренды. В нем должны быть четко прописаны условия оплаты, сроки проживания и права обеих сторон. Перед подписанием документ следует внимательно прочитать.

Как уберечься от мошенников?

Чтобы минимизировать риски при аренде жилья в Польше, стоит придерживаться нескольких правил:

  • не перечислять средства до личного просмотра жилья;
  • проверять документы арендодателя и право собственности на квартиру;
  • избегать объявлений с подозрительно низкой ценой;
  • настаивать на официальном договоре аренды;
  • не соглашаться на устные договоренности без письменного подтверждения.

Сколько стоит аренда жилья в разных городах Польши?

  • В 2026 году стоимость аренды однокомнатной квартиры в Польше продолжает расти, особенно в крупных городах как Варшава, Краков, Вроцлав и Гданьск.

  • Средняя ежемесячная стоимость аренды в Варшаве составляет от 3 500 злотых, а в центре города может достигать почти 5 000 злотых.