Как накопить на квартиру: 7 шагов, которые помогут собрать первоначальный взнос

Первый взнос часто становится главным препятствием для тех, кто хочет приобрести квартиру в ипотеку, ведь речь идет о сотнях тысяч гривен. В то же время правильный финансовый план, регулярные сбережения и использование доступных инструментов могут значительно сократить путь к собственному жилью.

Сначала нужно определить, какую именно сумму необходимо накопить

Прежде чем откладывать деньги, стоит определить ориентировочную стоимость квартиры и способ ее приобретения. Если речь идет об ипотеке по программе еОселя, стандартный первоначальный взнос составляет от 20% стоимости жилья, а для заемщиков в возрасте до 25 лет включительно он может составлять от 10%.

Например, если квартира стоит 2,5 миллиона гривен, то при стандартных условиях нужно накопить не менее 500 тысяч гривен. Если человек имеет право на сниженный первоначальный взнос в размере 10%, необходимая сумма составит 250 тысяч гривен.

Важно! Не ставьте себе абстрактную цель вроде "нужно накопить на квартиру". Гораздо эффективнее определить конкретную сумму и срок. Если необходимо собрать 500 тысяч гривен за 3 года, без учета дохода от сбережений придется откладывать примерно 13 900 гривен ежемесячно.

Если такая сумма слишком большая для семейного бюджета, срок накопления можно увеличить или пересмотреть бюджет будущей покупки. Именно расчет позволяет понять, насколько реалистична поставленная цель.

Следующий шаг – провести аудит собственных доходов и расходов. Стоит в течение нескольких месяцев записывать все регулярные платежи: аренду, коммунальные услуги, транспорт, питание, покупки, подписки и другие расходы. После этого можно определить сумму, которую реально откладывать без постоянного риска влезть в долги.

Обратите внимание! Специалисты по личным финансам советуют не полагаться на принцип "откладывать то, что останется в конце месяца". Для накопления на жилье лучше поступить наоборот: сразу после получения дохода переводить определенную сумму на отдельный счет.

При этом стоит создать отдельный финансовый резерв. Необходимо разделять деньги на первоначальный взнос и "подушку" на непредвиденные расходы. Иначе любая поломка автомобиля, потеря работы или большие медицинские расходы могут заставить потратить деньги из сбережений на квартиру.

Как ускорить накопление и не держать деньги без дела

Самый простой способ ускорить накопление первоначального взноса – увеличить разницу между доходами и расходами. Для этого недостаточно просто сократить повседневные расходы: гораздо эффективнее работать одновременно в двух направлениях – экономить и увеличивать доход.

Обратите внимание! Например, часть средств можно получать благодаря подработке, фрилансу, дополнительным проектам или монетизации навыков. Если удается дополнительно зарабатывать 5 тысяч гривен в месяц и полностью направлять их на будущую квартиру, за год это уже 60 тысяч гривен без учета возможного дохода от размещения средств.

Еще один вариант – хранить накопления на отдельном банковском депозите или в другом консервативном инструменте, если срок до покупки и условия продукта это позволяют. Это не заменяет регулярного сбережения, но может помочь частично защитить деньги от обесценивания и получить дополнительный доход.

В то же время деньги, которые планируется использовать в качестве первоначального взноса в ближайшие годы, не стоит бездумно вкладывать в высокорисковые активы. Главная задача такого капитала – сохранить его до момента покупки жилья, а не максимизировать прибыль любой ценой.

Полезно также поставить промежуточные цели. Например, вместо одной большой отметки в 500 тысяч гривен можно поставить себе цели в 50, 100, 250 и 500 тысяч. Такой подход позволяет видеть прогресс и корректировать план, если доходы или расходы меняются.

Важно! Отдельно нужно учесть, что первоначальный взнос – не единственная сумма, которую придется потратить при покупке квартиры. Покупателю могут понадобиться дополнительные средства на оформление сделки, оценку недвижимости, страхование, банковские комиссии, ремонт, мебель и переезд. Поэтому желательно не тратить все сбережения до последней гривны именно на первоначальный взнос.

Для тех, кто планирует покупать жилье по программе еОселя, есть и дополнительные возможности. В частности, жилищный сертификат "еВідновлення" можно использовать для частичного или полного покрытия первоначального взноса по программе.

По состоянию на 2026 год по программе "еОселя" для отдельных категорий действует ставка 3%, а для остальных участников – 7%. Подать заявку на участие в программе можно через приложение "Дія".

Итак, лучшая стратегия накопления на первый взнос – не ждать, когда "появятся лишние деньги", а превратить покупку квартиры в конкретный финансовый план. Определите цену жилья, размер взноса, срок накопления, ежемесячную сумму и отдельно создайте резерв – тогда путь к собственной квартире станет гораздо понятнее.

Недавно мы писали, что перед покупкой квартиры недостаточно проверить ее состояние, документы на право собственности и цену. Стоит выяснить, нет ли у жилья задолженности по коммунальным услугам, взносам в ОСМД или других обязательств, которые могут стать неприятным сюрпризом уже после оформления сделки.