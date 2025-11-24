Скидка 50% на коммунальные услуги: как оформить и кто сможет воспользоваться
- 50% скидка на коммунальные услуги доступна семьям с тремя и более детьми, если среднемесячный доход на члена семьи не превышает 4 240 гривен.
- Документы для оформления льготы подаются в Пенсионный фонд, органов соцзащиты или ЦНАП, и рассмотрение занимает до десяти рабочих дней.
Для украинцев государство предусматривает 50% скидку на коммунальные услуги. Это одна из наиболее действенных форм поддержки, которая позволяет существенно уменьшить расходы на содержание жилья, но воспользоваться ею смогут не все.
Кто может претендовать на скидку?
Право на уменьшение стоимости коммунальных услуг имеют семьи, в которых воспитывается трое и более детей, независимо от того, или это полная семья, или один из родителей самостоятельно заботится о детях, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.
Важно! Скидка начисляется только тогда, когда среднемесячный доход на одного члена семьи за шесть предыдущих месяцев не превышает размера налоговой социальной льготы, а именно 4 240 гривен.
Какие документы необходимо подготовить?
Процедура предусматривает подтверждение права на льготу через государственный реестр. Семья должна быть внесена в Единый автоматизированный реестр лиц, пользующихся льготами. Нужно подготовить пакет документов:
- заявление на получение льготы;
- копии паспорта, кода и справок о доходах всех членов семьи за последние шесть месяцев;
- документ, подтверждающий фактическое место жительства, если семья живет не по адресу регистрации;
- справку об использовании печного отопления или сжиженного газа – если речь идет о льготе на топливо.
Эти документы подтверждают состав семьи, ее финансовое состояние и фактическое потребление услуг.
Куда обращаться и как подать заявление?
По данным портала "Дія", подать документы можно в сервисном центре Пенсионного фонда, в органах соцзащиты или в любом ЦНАПе. Также возможно почтовое представление и электронная подача через вебпортал ПФУ или мобильное приложение.
Рассмотрение заявления длится ориентировочно до десяти рабочих дней. После принятия решения семья автоматически получает скидку, которая учитывается при оплате за коммунальные услуги.
Какой размер скидки и какой период действует?
Льгота предусматривает 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах определенных норм. Ее назначают на двенадцать месяцев, но не дольше календарного года.
Если во время повторной проверки доход семьи оказывается больше установленного порога, в льготе могут отказать, однако семья имеет возможность обратиться за субсидией.
Что делать в случае вопросов или отказа?
Все виды доходов, включая временными или предпринимательскими, учитываются при определении права на скидку. Если семья сменила место жительства, нужно обновить адрес и подать подтверждающие документы.
В случае задержки рассмотрения или непонятного отказа стоит обратиться в подразделение Пенсионного фонда или повторно подать заявку онлайн.
Можно ли получить скидку, если квартира неприватизированная?
Льгота распространяется на оплату жилья в пределах социальной нормы и на основные коммунальные услуги. Форма собственности жилья значения не имеет.
Неприватизированная квартира всегда принадлежит государству или местной общине. Такие квартиры входят в жилищный фонд, а соответствующие органы власти ведут учет.
Часто возникает путаница между социальным жильем и неприватизированными квартирами в государственном или коммунальном фонде. Однако это два разных типа имущества.
Государственное жилье, которое не имеет статуса социального, может быть приватизировано согласно отдельным законам о приватизации государственного жилищного фонда.