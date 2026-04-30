Совладелец за границей: как он может сорвать продажу квартиры

Продать квартиру значительно сложнее, когда один из совладельцев выехал за границу. В такой ситуации решающим становится не место жительства, а правильное оформление его согласия.

Можно ли продать квартиру без совладельца?

Согласно Гражданскому кодексу, продажа квартиры, которая принадлежит нескольким людям, возможна только с согласия всех владельцев.

Даже если один из владельцев выехал за границу и не имеет доступа к документам, это не дает другим совладельцам дополнительных прав. Без его официального участия или письменного согласия заключить договор купли-продажи невозможно.

Для заключения договора купли-продажи все совладельцы должны или лично явиться к нотариусу, или предоставить надлежащим образом оформленную доверенность,

– отмечает юрист Евгений Корнийчук.

То есть нотариус не удостоверит сделку без подтверждения воли каждого совладельца. Попытки обойти это требование создают риск, что договор в будущем признают недействительным.

Как оформить продажу, если совладелец за границей?

Если совладелец не может приехать в Украину, он может оформить доверенность. Такой документ позволяет другому лицу действовать от его имени при продаже недвижимости.

Оформить доверенность можно в консульстве Украины за границей или у местного нотариуса. В противном случае документ нужно дополнительно заверить апостилем, специальным штампом, который подтверждает, что документ, выданный за границей, является подлинным и его можно использовать в Украине.

Что касается документов, их отсутствие у вас на руках не означает потерю права собственности. Сегодня основным подтверждением права является запись в государственном реестре, а не бумажные правоустанавливающие документы,

– объясняет Корнийчук.

Что делать, если продается только доля квартиры?

Когда продают не всю квартиру, а только долю, действуют отдельные правила. Перед продажей владелец должен предложить свою долю другим совладельцам.

Для этого им присылают письменное предложение с указанием цены и условий. Совладельцы имеют один месяц, чтобы ответить. Если они отказываются или не реагируют, долю можно продать постороннему лицу.

Нарушение этой процедуры создает серьезные риски. Если совладельцев не уведомили должным образом, соглашение могут обжаловать в суде и отменить.

Можно ли прекратить право без согласия совладельца?

Право собственности на разрушенное жилье в Украине можно прекратить без согласия всех совладельцев при условии документального подтверждения уничтожения объекта.

Судебное решение становится основанием для внесения изменений в государственный реестр. Оно позволяет завершить процедуру даже без согласования других совладельцев.