Самовольное строительство в 2026 году: как узаконить дом и не получить отказ

Неоформленный дом в Украине нельзя продать, подарить или передать по наследству без государственной регистрации права собственности. Узаконивание самовольного строительства зависит от типа объекта и наличия документов на землю.

Как узаконить самовольное строительство в Украине?

Процедура начинается с проверки документов на земельный участок. Владелец должен иметь подтвержденное право на землю и кадастровый номер, поскольку без этого регистрация дома невозможна, пишет UniDoc.

Далее необходимо провести техническую инвентаризацию и изготовить технический паспорт на объект. Если дом подпадает под упрощенную процедуру, достаточно подать декларацию о готовности объекта к эксплуатации и зарегистрировать ее.

В случаях, когда упрощенный механизм не применяется, нужно получить строительный паспорт или градостроительные условия и ограничения, подать уведомление о начале строительных работ через ЦНАП или Дію и после завершения оформить декларацию о готовности к эксплуатации.

Какие документы нужны для оформления права собственности на дом?

Для регистрации права собственности необходимы:

документы на землю;

технический паспорт;

подтверждение ввода объекта в эксплуатацию.

Именно регистрация в Государственном реестре прав на недвижимое имущество предоставляет дому полноценный правовой статус, отмечают на Правительственном портале.

Без зарегистрированной декларации или иного документа о вводе в эксплуатацию подключение к инженерным сетям, в частности электро- или газоснабжения, может быть сложнее для владельца.

Какие риски, если не узаконить дом?

Дом без государственной регистрации права собственности не может быть предметом купли-продажи, дарения или наследования. Нотариус откажет в удостоверении сделок по такому объекту.

Важно! Проблемы могут возникнуть и при подаче документов. Если здание возведено с нарушением границ земельного участка, в пределах красных линий или без соблюдения санитарных или противопожарных норм, возможен отказ в регистрации права собственности.

Можно ли потерять жилье из-за ошибок в документах?