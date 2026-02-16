Украинцы могут использовать "экофлоу" вместо генератора: как рассчитать мощность

Зарядные станции могут обеспечить квартиру электроэнергией во время отключений света и стать альтернативой генераторам. Но, чтобы они работали стабильно и безопасно, нужно рассчитать мощность.

Как определить нужную мощность зарядной станции для квартиры?

Перед покупкой зарядной станции нужно подсчитать, какие именно приборы будут работать от нее и как долго, пишет 24 Канал со ссылкой на калькулятор мощности зарядных станций.

Например, если подключить Wi-Fi роутер мощностью 10 ватт на 5 часов, LED-лампу на 10 ватт на 3 часа, ноутбук на 60 ватт на 3 часа и холодильник на 100 ватт на 24 часа, общая необходимая емкость составит примерно 2 660 ватт-часов (это количество энергии, которую должна накопить зарядная станция).

При этом рабочая мощность должна быть не менее 180 ватт. Также эксперты советуют добавлять к расчетам еще 10 – 20%, если вы планируете использовать, например, фен.

Пример расчета на сайте / Скриншот 24 Канала

Емкость показывает, как долго станция сможет питать технику как долго станция сможет питать технику, а мощность определяет, какие устройства можно подключить одновременно. Если эти параметры будут недостаточными, станция выключится или не сможет обеспечить работу всех приборов.

Зарядная станция накапливает электроэнергию от сети, а во время отключений использует ее для питания бытовых устройств. Устанавливать такие устройства можно непосредственно в квартире, поскольку они не выделяют вредных газов.

Почему "экофлоу" считается альтернативой генератора?

В отличие от генераторов, зарядные станции не создают шума и могут работать в помещении без дополнительной вентиляции. Это делает их безопасным вариантом резервного питания для квартир.

По данным официального сайта EcoFlow, портативные станции могут иметь емкость от нескольких сотен до нескольких тысяч ватт-часов и обеспечивать выходную мощность до нескольких тысяч ватт. Это позволяет питать базовую технику, в частности освещение, ноутбуки, роутеры и холодильники.

Кроме этого, заряжать такие станции можно от обычной розетки, автомобиля или солнечных панелей. Поэтому их используют как резервный источник электроэнергии во время длительных отключений.

Сколько зарядных станций купили украинцы?