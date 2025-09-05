На первый взгляд, кухня Евы Лонгории кажется простой и ничем не особенной. Но на самом деле она идеальный пример того, как удачно использовать мрамор для отделки стен.

Дизайнеры говорят, что мраморная панель добавляет интерьеру роскоши. Это именно тот нужный элемент, чтобы немного разнообразить пространство, где часто преобладает дерево, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Какая кухня у Евы Лонгории?

Недавно знаменитость опубликовала видео, где готовит на кухне. Конечно, дизайнеры не могли упустить шанса разглядеть интерьер. Взгляд экспертов остановился на роскошной мраморной стене темно-зеленого оттенка, которая служит прекрасным фоном для светлой мебели.

Зеленый мрамор – это свежий взгляд. Основное различие между зеленым и более традиционным белым или серым мрамором заключается в том, что зеленый цвет делает акцент, тогда как белый и серый часто выполняют вспомогательную функцию,

– комментирует дизайнер из Нью-Йорка Элизабет Вергара, владелица Vergara Homes.

Также дизайнеры говорят, что эта деталь – отличный пример того, как можно использовать мрамор нетрадиционным способом. Ведь обычно мрамор на кухне ассоциируется с островом или столешницами, а в некоторых случаях еще с кухонным фартуком.

Ева Лонгория готовит: видео

Чтобы зеленый мрамор имел непревзойденный вид, Ева выбрала другие, менее навязчивые материалы. Например, неокрашенные деревянные шкафы "уравновешивают" интерьер и делают его "спокойным".

Какая еще знаменитость выбрала для кухни зеленый цвет?

Кухню Дакоты Джонсон не прекращают обсуждать с 2020 года, когда фото интерьера впервые появилось в соцсетях. Актриса также выбрала трендовый зеленый цвет, правда, немного светлее.

Стены на кухне Дакоты окрашены в белый, а вся основная мебель – в зеленый. Недавно дизайнеры заметили еще одну очень красивую деталь – посуда оттенка фуксии, виднеющаяся из-за стеклянных шкафов. Эксперты расценивают это как элемент декора.