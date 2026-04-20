Разница втрое: сколько стоит аренда квартиры в разных районах Киева
- Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет около 17 тысяч гривен, с наибольшей ценой в Печерском районе – 39,8 тысячи гривен.
- Цены на трехкомнатные квартиры варьируются от 14 тысяч гривен в Деснянском районе до 75,2 тысячи гривен в Печерском районе.
Весной 2026 года стоимость аренды в Киеве остается стабильной, несмотря на снижение спроса. Впрочем, в центральных районах города цены постепенно ползут вверх по сравнению с зимними показателями.
Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Киеве?
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве – около 17 тысяч гривен, что на 6% меньше чем в прошлом году, сообщает ЛУН.
Смотрите также До 92% зарплаты на аренду: в каких городах украинцы отдают больше всего
Самыми дорогими остаются центральные престижные районы с развитой инфраструктурой. В Печерском районе средняя стоимость аренды составляет 39,8 тысячи гривен.
Другие районы Киева значительно дешевле:
- Шевченковский – 30 тысяч гривен;
- Подольский – 20 тысяч гривен;
- Голосеевский – 20 тысяч гривен;
- Соломенский – 17 тысяч гривен 17 тысяч гривен;
- Оболонский – 15,3 тысячи гривен;
- Дарницкий – 15 тысяч гривен.
Самые дешевые предложения можно найти в Деснянском районе за 9 тысяч гривен, Святошинском за 13 тысяч гривен и Днепровском за 13,7 тысяч гривен.
Какова стоимость аренды двухкомнатной и трехкомнатной квартиры?
На большие квартиры спрос значительно меньше, но цена остается высокой. Двухкомнатные квартиры в Киеве стоят от 12 тысяч гривен в Деснянском районе до 53,1 тысячи гривен на Печерске.
В Шевченковском районе аренда однокомнатной квартиры стоит 35 тысяч гривен, в Голосеевском – 30 тысяч гривен, в Подольском – 25,8 тысячи гривен. Одними из самых дешевых остаются Святошинский и Днепровский районы со стоимостью 16 тысяч и 15 тысяч гривен соответственно.
Средняя стоимость трехкомнатных квартир тоже отличается:
- в Печерском – 75,2 тысячи гривен;
- в Шевченковском – 53,1 тысячи гривен;
- в Голосеевском – 44,2 тысячи гривен;
- в Подольском – 38 тысяч гривен;
- в Оболонском – 33 тысячи гривен;
- в Соломенском – 30 тысяч гривен;
- в Днепровском – 28 тысяч гривен.
Здесь самые дешевые варианты можно найти в Дарницком и Деснянском районах стоимостью 23 тысячи и 14 тысяч гривен.
В каком городе аренда дороже чем в Киеве?
Ужгород остается лидером по стоимости аренды в Киеве. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 21,8 тысячи гривен в месяц. Двухкомнатное жилье обойдется еще дороже – около 37,1 тысячи гривен.
Для примера, аренда однокомнатной квартиры во Львове стоит около 17,9 тысячи гривен, а в Киеве – 17 тысяч гривен.
По данным OLX Недвижимость, сейчас на рынке аренды около 350 предложений, в то время как в Киеве – около 12 тысяч. Ужгород привлекает как переселенцев, так и тех, кто ищет жилье в более спокойном регионе, из-за чего спрос только растет.