От 9 километров до 30 метров: какие улицы Львова стали городскими рекордсменками

Львов славится не только своей узнаваемой архитектурой, но и улицами-рекордсменками, которые наглядно демонстрируют, как развивался город. Одни простираются через несколько районов, другие занимают всего несколько десятков метров или сохраняют масштаб старинного Львова.

Городоцкая или Зеленая: какая улица Львова самая длинная

Самой длинной улицей Львова часто называют Городоцкую, пишет 24 Канал.

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Ее длина составляет 8,5 километра, а сама улица проходит через несколько районов и соединяет центральную часть города с западными окраинами.

Городоцкая сформировалась как важная дорога в направлении города Городок. Со временем она не утратила своего транспортного значения: сейчас вдоль нее расположены жилые кварталы, общественные здания, торговые объекты и промышленные зоны. Благодаря этому она остается одной из самых оживленных улиц Львова.

Впрочем, это не единственная длинная улица города. Зеленая достигает около 9 километров, поэтому ее тоже называют одной из самых длинных во Львове. В XIX веке она считалась престижной: здесь влиятельные львовские семьи строили свои особняки.

Улица Городоцкая в XIX и XXI веках / Фото Википедия

Улица длиной всего 30 метров: где она расположена

Полной противоположностью крупным магистралям является улица Биляшивского. Ее длина составляет всего 30 метров, поэтому ее считают самой короткой во Львове.

По размеру она больше похожа на короткий проход между домами, чем на привычную городскую улицу. Несмотря на небольшие размеры, эта улица имеет официальный статус.

Самая короткая улица во Львове / Фото "То є Львів"

Подобные короткие улицы появлялись в результате уплотнения застройки или перепланировки старых кварталов. Такие короткие улицы редко попадают в центр внимания туристов, но хорошо показывают, насколько плотной была старая застройка Львова.

Самая узкая улица Львова: почему она так называется

Среди львовских рекордсменок есть и улица Узкая. Ее название полностью соответствует внешнему виду: ширина этой улицы составляет около 3 метров.

Узкая возникла на месте старых оборонительных сооружений и сохранила характер древней городской застройки. Ее особенность именно в этом сочетании: красноречивое название, несколько метров между домами и ощущение старого Львова, который формировался в очень плотном пространстве.

Самая узкая улица во Львове / Фото "То є Львів"

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