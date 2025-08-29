Кухни с ярким оформлением вернулись в моду. Особенно в 2025-м популярность приобрели необычные цветовые сочетания – например, персиковый с мятным или изумрудный с красным и золотым. Впрочем, тем, кто планирует обновлять или ремонтировать кухню, чтобы продать жилье, стоит дважды подумать, прежде чем выбирать яркие цвета для стен или шкафов.

Вместо этого лучше остановиться на нейтральных оттенках краски. Чистый белый с теплыми подтонами, например, является трендом в 2025-м и, вероятно, будет оставаться популярным в 2026-м, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также Актриса Зои Дешанель изысканно оформила свою кухню: какой элемент сразу бросается в глаза

Как добавить цвета, сохраняя нейтральность?

То же касается теплых оттенков серо-коричневого. Нейтральная кухня выглядит светлее и опрятнее, имеет вневременной стиль и, что важнее, создает "чистое полотно", которое позволяет потенциальным покупателям легче представить себя в этом пространстве. Это естественно повышает шансы на продажу.

Кухня мраморная / Фото Pinterest

Это правило распространяется и на обои. Хотя обои стали модным трендом последнего года – в 2025-м, по данным Google Trends, резко возросло количество поисков цветочных обоев, – на кухне лучше от них отказаться. Обои добавляют визуального беспорядка. Покупатели просматривают фото в интернете, и если видят обои, которые им не нравятся, то сразу думают, что на их удаление уйдет много денег и времени.

Выбор нейтральной палитры для кухни вовсе не означает отказ от цвета. Хотя слово "нейтральный" обычно ассоциируется с белым, бежевым, серым или черным, нейтральные оттенки могут включать и другие пигменты – например, синие или зеленые. Главное, чтобы они были приглушенными, а не яркими, и гармонировали с различными палитрами. Итак, цвет добавлять можно, избегая насыщенных тонов.

Даже немного более глубокие оттенки подойдут, если они мягкие и уютные. Скажем, оливково-зеленые кухонные шкафы в последнее время пользуются большим спросом и, по данным анализа Zillow, могут даже повысить стоимость жилья примерно на 1600 долларов.

Справка: Zillow – американская компания, занимающаяся риэлторскими услугами.