Кухні з яскравим оформленням повернулися в моду. Особливо у 2025-му популярності набули незвичні колірні поєднання – наприклад, персиковий із м'ятним або смарагдовий із червоним та золотим. Втім, тим, хто планує оновлювати чи ремонтувати кухню, щоб продати житло, варто двічі подумати, перш ніж обирати яскраві кольори для стін чи шаф.

Замість цього краще зупинитися на нейтральних відтінках фарби. Чистий білий із теплими підтонами, наприклад, є трендом у 2025-му і, ймовірно, залишатиметься популярним у 2026-му, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Як додати кольору, зберігаючи нейтральність?

Те саме стосується теплих відтінків сіро-коричневого. Нейтральна кухня виглядає світлішою та охайнішою, має позачасовий стиль і, що важливіше, створює "чисте полотно", яке дозволяє потенційним покупцям легше уявити себе в цьому просторі. Це природно підвищує шанси на продаж.

Кухня мармурова / Фото Pinterest

Це правило поширюється і на шпалери. Хоча шпалери стали модним трендом останнього року – у 2025-му, за даними Google Trends, різко зросла кількість пошуків квіткових шпалер, – на кухні краще від них відмовитися. Шпалери додають візуального безладу. Покупці переглядають фото в інтернеті, і якщо бачать шпалери, які їм не подобаються, то одразу думають, що на їхнє видалення піде багато грошей і часу.

Вибір нейтральної палітри для кухні зовсім не означає відмову від кольору. Хоча слово "нейтральний" зазвичай асоціюється з білим, бежевим, сірим чи чорним, нейтральні відтінки можуть включати й інші пігменти – наприклад, сині чи зелені. Головне, щоб вони були приглушеними, а не яскравими, і гармоніювали з різними палітрами. Отже, колір додавати можна, уникаючи насичених тонів.

Навіть трохи глибші відтінки підійдуть, якщо вони м'які та затишні. Скажімо, оливково-зелені кухонні шафи останнім часом мають великий попит і, за даними аналізу Zillow, можуть навіть підвищити вартість житла приблизно на 1600 доларів.

Довідка: Zillow – американська компанія, що займається ріелторськими послугами.