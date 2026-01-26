Аренда жилья без риска: какие документы обязательно надо проверить

Украинцы довольно часто попадают в мошеннические схемы на рынке аренды жилья, из-за чего рискуют потерять средства. Эксперты отмечают, что правильное оформление договора аренды и проверка документов могут значительно снизить эти риски.

Где именно может быть мошенничество?

Часто жилье находится в ипотеке, под арестом или имеет неправильно оформленные документы на собственность, пишет "Юридический советник для ВПЛ".

Случаи, когда квартиры предлагают аренду без согласия владельца или же такие объекты фактически принадлежат третьим лицам, нередки.

Такие ситуации создают серьезные риски для потенциальных арендаторов – не только финансовые, но и юридические, если объект не может легально использоваться для проживания. Поэтому важно быть особенно внимательными при проверке информации о собственнике и документах перед подписанием любых сделок.

Какие документы должен содержать договор аренды?

Правильно составленный договор является гарантией защиты прав как арендодателя, так и арендатора, отмечают в АН "T.H.E Capital". В документе должны быть:

данные сторон (полное имя, паспортные данные, адрес объекта аренды);

срок аренды и условия ее возобновления;

размер арендной платы, дата и форма оплаты дата и форма оплаты;

порядок оплаты коммунальных услуг;

условия досрочного расторжения договора;

перечень имущества, переданного в пользование.

Также специалисты рекомендуют задокументировать состояние помещения и имущества перед заселением в квартиру, например на фото, чтобы в случае выселения не взимали плату за ремонт того, что было не в надлежащем состоянии на момент заселения.

Как проверить объект перед подписанием договора?

Перед заключением договора юристы советуют проверить документы на жилье, особенно если предложение кажется слишком выгодным. Доказательством права собственности является выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Важно! Внимательно проверяйте документы, удостоверяющие личность арендодателя, и сравните с владельцем в документах о праве собственности. Если есть расхождения, это может быть мошеннической схемой.

Почему заключение договора важно?

Договор аренды является правовым механизмом, который фиксирует условия аренды и защищает обе стороны. Кроме срока аренды и размера платы, документ позволяет арендатору претендовать на налоговые льготы или субсидии по месту фактического проживания.

Например, проблемы с бытовой техникой в арендованной квартире часто становятся поводом для споров между собственником и арендатором, ведь четкой нормы в законе, которая бы однозначно определяла плательщика, нет. Решающее значение обычно имеют условия договора аренды и обстоятельства, при которых техника вышла из строя.