"Покупатель четко понимает, чего хочет": какие квартиры выбирают для жизни киевляне
- Киевляне выбирают жилье по следующим критериям: цена (76%), расположение (65%) и инфраструктура (63%).
- В основном рассматривают для покупки двух- и трехкомнатные квартиры, которые расположены на 6 – 9 этажах.
По данным опроса, киевляне выбирают жилье по критериям, которые близки к довоенным. Среди основных факторов, на которые покупатели обращают внимание, является цена, расположение и инфраструктура.
Киевляне "четко понимают, чего хотят". Об этом говорится в результатах социологического исследования Gradus Research о жилищной ситуации в Киеве, пишет 24 Канал.
Какие квартиры киевляне выбирают для жизни?
Большинство киевлян рассматривают для покупки двух- и трехкомнатные квартиры. Наиболее желаемая площадь для двухкомнатных квартир – от 56 до 60 квадратов, а для трехкомнатных – от 81 до 85 квадратов.
Влияние трех главных критериев имел такой вес:
- цена – 76%;
- расположение – 65%;
- инфраструктура вокруг дома – 63%.
Высотность тоже имеет значение – чаще киевляне рассматривают квартиры на 6 – 9 этажах. И в то же время для 28% соискателей жилья этажность вообще не имеет значения.
Интересно, что критерий этажности зависит и от возраста покупателей. Молодежь в своем выборе склоняется к "высотным вариантам" – квартир на 10 – 16 этажах. Такое жилье они выбирают так же часто, как и девятиэтажки.
Выбор квартиры в Киеве / Инфографика Gradus Research
Один из главных выводов исследования – спрос на жилье в Киеве не исчез, он просто отложенный. Киевляне хотят улучшить жилищные условия и приобрести желаемую квартиру, но сталкиваются с определенными барьерами. Это, в частности, отсутствие финансовых инструментов на уровне государства и сомнения относительно безопасности инвестирования на этапе строительства.