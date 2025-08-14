"Покупець чітко розуміє, чого хоче": які квартири обирають для життя кияни
- Кияни обирають житло за такими критеріями: ціна (76%), розташування (65%) та інфраструктура (63%).
- Здебільшого розглядають для купівлі дво- та трикімнатні квартири, які розташовані на 6 – 9 поверхах.
За даними опитування, кияни обирають житло за критеріями, які близькі до довоєнних. Серед основних факторів, на які покупці звертають увагу, є ціна, розташування та інфраструктура.
Кияни "чітко розуміють, чого хочуть". Про це мовиться у результатах соціологічного дослідження Gradus Research про житлову ситуацію в Києві, пише 24 Канал.
Які квартири кияни обирають для життя?
Більшість киян розглядають для купівлі дво- та трикімнатні квартири. Найбільш бажана площа для двокімнатних помешкань – від 56 до 60 квадратів, а для трикімнатних – від 81 до 85 квадратів.
Вплив трьох головних критеріїв мав таку вагу:
- ціна – 76%;
- розташування – 65%;
- інфраструктура навколо будинку – 63%.
Висотність теж має значення – начастіше кияни розглядають квартири на 6 – 9 поверхах. Та водночас для 28% шукачів житла поверховість взагалі не має значення.
Цікаво, що критерій поверховості залежить і від віку покупців. Молодь у своєму виборі схиляється до "висотних варіантів" – квартир на 10 – 16 поверхах. Таке житло вони обирають так само часто, як і дев'ятиповерхівки.
Вибір квартири в Києві / Інфографіка Gradus Research
Один із головних висновків дослідження – попит на житло в Києві не зник, він просто відкладений. Кияни хочуть покращити житлові умови й придбати бажану квартиру, але стикаються з певними бар'єрами. Це, зокрема, відсутність фінансових інструментів на рівні держави та сумніви щодо безпеки інвестування на етапі будівництва.