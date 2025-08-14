За даними опитування, кияни обирають житло за критеріями, які близькі до довоєнних. Серед основних факторів, на які покупці звертають увагу, є ціна, розташування та інфраструктура.

Кияни "чітко розуміють, чого хочуть". Про це мовиться у результатах соціологічного дослідження Gradus Research про житлову ситуацію в Києві, пише 24 Канал.

Які квартири кияни обирають для життя?

Більшість киян розглядають для купівлі дво- та трикімнатні квартири. Найбільш бажана площа для двокімнатних помешкань – від 56 до 60 квадратів, а для трикімнатних – від 81 до 85 квадратів.

Вплив трьох головних критеріїв мав таку вагу:

ціна – 76%;

розташування – 65%;

інфраструктура навколо будинку – 63%.

Висотність теж має значення – начастіше кияни розглядають квартири на 6 – 9 поверхах. Та водночас для 28% шукачів житла поверховість взагалі не має значення.

Цікаво, що критерій поверховості залежить і від віку покупців. Молодь у своєму виборі схиляється до "висотних варіантів" – квартир на 10 – 16 поверхах. Таке житло вони обирають так само часто, як і дев'ятиповерхівки.



Вибір квартири в Києві / Інфографіка Gradus Research

Один із головних висновків дослідження – попит на житло в Києві не зник, він просто відкладений. Кияни хочуть покращити житлові умови й придбати бажану квартиру, але стикаються з певними бар'єрами. Це, зокрема, відсутність фінансових інструментів на рівні держави та сумніви щодо безпеки інвестування на етапі будівництва.