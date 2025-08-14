Киевляне "четко понимают, чего хотят". Об этом говорится в результатах социологического исследования Gradus Research о жилищной ситуации в Киеве, пишет 24 Канал.

Какие квартиры киевляне выбирают для жизни?

Большинство киевлян рассматривают для покупки двух- и трехкомнатные квартиры. Наиболее желаемая площадь для двухкомнатных квартир – от 56 до 60 квадратов, а для трехкомнатных – от 81 до 85 квадратов.

Влияние трех главных критериев имел такой вес:

цена – 76%;

расположение – 65%;

инфраструктура вокруг дома – 63%.

Высотность тоже имеет значение – чаще киевляне рассматривают квартиры на 6 – 9 этажах. И в то же время для 28% соискателей жилья этажность вообще не имеет значения.

Интересно, что критерий этажности зависит и от возраста покупателей. Молодежь в своем выборе склоняется к "высотным вариантам" – квартир на 10 – 16 этажах. Такое жилье они выбирают так же часто, как и девятиэтажки.



Выбор квартиры в Киеве / Инфографика Gradus Research

Один из главных выводов исследования – спрос на жилье в Киеве не исчез, он просто отложенный. Киевляне хотят улучшить жилищные условия и приобрести желаемую квартиру, но сталкиваются с определенными барьерами. Это, в частности, отсутствие финансовых инструментов на уровне государства и сомнения относительно безопасности инвестирования на этапе строительства.