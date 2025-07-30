Был новостроек: в каких областях построено больше всего жилья в 2025 году
- В первом квартале 2025 года в Украине больше всего новых квартир построено в Киевской области.
- За год количество новых квартир выросло на 35%, а общая площадь на 52% по сравнению с 2024 годом.
В первые 3 месяца 2025 года в Украине был зафиксирован рост строительства домов. Известно, что было начало возведение более 22 тысяч квартир.
Площадь всех новых квартир, возведение которых было начато в первый квартал этого года, составляет более 1,4 миллиона квадратных метров, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат.
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Где было построено больше всего квартир в Украине?
По данным аналитиков, высокие темпы роста строительства свидетельствуют об оживлении девелоперской активности. Кроме того, повлиять могло и увеличение предложения на первичном рынке в ближайшие 2 – 5 лет.
В общем, это может положительно повлиять как на динамику цен, так и на общую доступность жилья в Украине.
В список городов и областей, где больше всего было возведено новых квартир, входят:
- в Киевской области – 9 292 квартиры (594,6 тысячи квадратных метров),
- на Львовщине – 3 067 квартир (247,9 тысячи квадратных метров),
- в Киеве – 1 711 квартир (145,3 тысячи квадратных метров).
Также сюда входят такие области, как Ивано-Франковская с 1 530 квартирами, Винницкая с 973 квартирами, Закарпатская (968), Черновицкая (965) и Волынская (923).
Заметьте! В прошлом году, в 2024 году, показатели по строительству нового жилья были существенно ниже – только 16 693 квартиры и 919,1 тысячи квадратных метров. То есть за год количество квартир выросло на 35%, а общая площадь – на 52%.