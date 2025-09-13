Дизайнерские стили постоянно меняются, поэтому иногда трудно успевать за всеми тенденциями. Однако профессионалы выделяют то, почему давно пора уйти из современного интерьера.

приводит 6, на первый взгляд, незначительных вещей, которые могут испортить вид комнаты.

Уместен ли еще ковер от стены до стены?

Дизайнеры заявляют, что ковровое покрытие на всю комнату (кроме спальни) визуально утяжеляет пространство. Такой подход делает комнату мрачной. Лучше выбрать стильные ковры, которые добавляют текстуры и легко заменяются.

Почему мебель в одинаковом стиле уже не лучший вариант?

Одинаковая мебель, подобранная комплектами, выглядит устаревшей. Дизайнеры отмечают, что такой интерьер больше похож на страницу из каталога, чем на индивидуально продуманное пространство. Зато стоит миксовать антикварные, винтажные и современные предметы из различных материалов. Это создаст стильную, вневременную атмосферу.



Встроенная мебель устаревшая?

Встроенные конструкции, созданы под старые громоздкие телевизоры, давно потеряли актуальность. Современная техника – компактная, поэтому и зона для нее должна быть такой же. Дизайнеры советуют убрать массивные конструкции, которые нарушают архитектуру пространства, и заменить их на лаконичные. Современные телевизоры часто выглядят как произведения искусства и не требуют массивного обрамления.

Уместна ли излишне выраженная тематика?

Слишком выраженная тематика – например, итальянская, морская или фермерская – больше вредит, чем помогает. Дизайнеры советуют не погружать комнату полностью в одну идею, а лишь намекать на нее. Вместо того чтобы декорировать пространство ракушками и китчевыми картинами, лучше выбрать голубые обои из фактурной ткани и джутовый ковер – это создаст атмосферу, но не перегрузит интерьер.



Двери для сараев больше не в тренде?

Модные когда-то раздвижные двери в стиле сарая уже давно вышли из тренда. Дизайнеры объясняют, что они уместны только в настоящем фермерском доме. В других случаях такой элемент лишь демонстрирует, что интерьер давно не обновляли. Стоит оставить эти двери в прошлом.

Модный ли еще серый цвет?

Серый цвет долгое время считали универсальным решением, но сегодня интерьеры, где все выдержано в серых и холодных оттенках, кажутся скучными и устаревшими. Дизайнеры советуют заменить чрезмерную серость более теплыми, более живыми оттенками, которые придадут пространству уюта.

