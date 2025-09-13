Дизайнерські стилі постійно змінюються, тому інколи важко встигати за всіма тенденціями. Проте професіонали виділяють те, чому давно час піти з сучасного інтер'єру.

24 Канал з посиланням на The Spruce наводить 6, на перший погляд, незначних речей, які можуть зіпсувати вигляд кімнати.

Зверніть увагу Продаж житла: ключові помилки, які обвалюють ціну квартири

Чи доречний ще килим від стіни до стіни?

Дизайнери заявляють, що килимове покриття на всю кімнату (крім спальні) візуально обтяжує простір. Такий підхід робить кімнату похмурою. Краще обрати стильні килими, які додають текстури й легко замінюються.

Чому меблі в однаковому стилі вже не найкращий варіант?

Однакові меблі, підібрані комплектами, виглядають застаріло. Дизайнери зазначають, що такий інтер'єр більше схожий на сторінку з каталогу, ніж на індивідуально продуманий простір. Натомість варто міксувати антикварні, вінтажні та сучасні предмети з різних матеріалів. Це створить стильну, позачасову атмосферу.



Дизайнери радять відмовлятися від меблів однакового стилю / Фото Pexels

Вбудовані меблі застарілі?

Вбудовані конструкції, створені під старі громіздкі телевізори, давно втратили актуальність. Сучасна техніка – компактна, тож і зона для неї має бути такою ж. Дизайнери радять прибрати масивні конструкції, які порушують архітектуру простору, і замінити їх на лаконічні. Сучасні телевізори часто виглядають як витвори мистецтва й не потребують масивного обрамлення.

Чи доречна надміру виражена тематика?

Надто виражена тематика – наприклад, італійська, морська чи фермерська – більше шкодить, ніж допомагає. Дизайнери радять не занурювати кімнату повністю в одну ідею, а лише натякати на неї. Замість того щоб декорувати простір мушлями та кітчевими картинами, краще вибрати блакитні шпалери з фактурної тканини та джутовий килим – це створить атмосферу, але не перевантажить інтер'єр.



Кімнати в сірих тонах тепер вважають застарілими / Фото Pexels

Двері для сараїв більше не у тренді?

Модні колись розсувні двері в стилі сараю вже давно вийшли з тренду. Дизайнери пояснюють, що вони доречні лише в справжньому фермерському будинку. В інших випадках такий елемент лише демонструє, що інтер’єр давно не оновлювали. Варто залишити ці двері у минулому.

Чи модний ще сірий колір?

Сірий колір тривалий час вважали універсальним рішенням, але сьогодні інтер'єри, де все витримано в сірих і холодних відтінках, здаються нудними та застарілими. Дизайнери радять замінити надмірну сірість теплішими, більш живими відтінками, які додадуть простору затишку.

Який дизайн популярний?