Эксперты отмечают – не все, что кажется логичным перед продажей, действительно работает. Часто косметические обновления эффективнее масштабных ремонтов. Издание The Spruce собрало советы, которые помогут избежать лишних расходов. Их цитирует 24 Канал.

Обратите внимание То, что раньше отталкивало: какие кухни становятся трендовыми в 2025 году

Стоит ли делать ремонт в квартире перед продажей?

Кухня и ванная – самые популярные "жертвы" ремонта перед продажей. Владельцы надеются, что новая плитка или мебель поднимут стоимость жилья. Но, как отмечают эксперты по недвижимости, это работает не всегда. Ведь многие покупатели хотят сами обустроить пространство на свой вкус, и вложенные деньги редко возвращаются.

Вместо дорогостоящего обновления лучше сделать акцент на чистоте, исправности техники и ухоженном виде квартиры.

Следует ли обновлять пол?

Обновление пола – еще одна дорогостоящая ошибка. Полная замена часто не впечатляет покупателей и не влияет на окончательную цену. Ведь люди все равно преимущественно обновляют покрытие после покупки.

Лучше просто привести пол в опрятный вид. Почистить ламинат или обновить ковер – достаточно. Если же покрытие в критическом состоянии, тогда ремонт оправдан.

Стоит ли обновлять бытовую технику перед продажей квартиры?

Некоторые владельцы считают, что установка новой техники на кухне или в ванной комнате повысит стоимость жилья. Однако на практике покупатели часто отдают предпочтение самостоятельному выбору брендов и моделей уже после приобретения недвижимости.

Эксперты советуют: если техника исправна, чистая и соответствует общим стандартам, лучше предложить скидку или вариант рассрочки, чем инвестировать в новые приборы. Можно также посоветоваться с риелтором, чтобы понять, какие изменения действительно имеют смысл.



Ремонт перед продажей квартиры преимущественно не оправданный шаг / Фото Pexels

Нужно ли перекрашивать стены перед продажей?

Еще одна трата, которая не всегда оправдана – полная покраска дома перед выставлением на продажу. В большинстве случаев новые владельцы сами планируют изменить цвет стен в соответствии с собственным вкусом.

Эксперты советуют ограничиться точечными подкрасками там, где есть видимые дефекты – потертости, царапины или загрязнения. Такой подход позволяет сохранить опрятный вид жилья, не лишая покупателя возможности реализовать собственное видение интерьера.

На какие документы обратить внимание перед продажей жилья?

Продажа недвижимости требует полного пакета документов: паспортов, ИНН всех совладельцев, согласия супругов (при необходимости), выписки из реестра вещных прав и правоустанавливающих документов. Если есть несовершеннолетние дети, может понадобиться разрешение органов опеки. Дополнительно нотариусу нужны технический паспорт, оценка имущества, документы на землю и справка о зарегистрированных лицах. Все документы должны быть действующими и без повреждений.

Перед покупкой на вторичном рынке стоит проверить собственность в реестре, наличие судебных решений, перепланировок, долгов и статус продавца в реестре должников.