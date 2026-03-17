Просрочили налог на недвижимость: после 90 дней долг растет ежедневно

В 2026 году владельцы квартир и домов должны уплатить налоги на недвижимость за прошлый год. Несвоевременная уплата налога приводит к штрафам и начислению пени.

Какой штраф за несвоевременную уплату налога на недвижимость?

После получения налогового уведомления владельцы жилья имеют 60 дней на уплату налога со дня получения уведомления, отмечают в Главном управлении ГНС в Донецкой области.

Если этот срок пропустить, к сумме добавляется штраф в зависимости от продолжительности задержки:

до 30 календарных дней – 5% от суммы долга;

– 5% от суммы долга; свыше 30 дней – 10% от суммы долга.

Какую пеню начисляют?

Кроме штрафа, на долг начисляется пеня – ежедневная доплата за просрочку. Она начинает действовать после 90 дней от предельного срока уплаты.

Пеню рассчитывают по формуле 120% годовых от учетной ставки Национального банка. По состоянию на март 2026 года ставка составляет 15%, поэтому фактическая пеня равна примерно 18% годовых или около 0,049% за каждый день.

Это означает, что сумма задолженности растет ежедневно, даже если штраф уже применен.

Например, если вам надо было заплатить 2 400 гривен и вы просрочили платеж на более чем на 90 дней, придется заплатить и штраф, и пеню. Если он просрочен на 100 дней – доплата составит 240 гривен штрафа и около 12 гривен пени.

Что будет, если не платить налог вообще?

Если налог не платить длительное время, задолженность переходит в налоговый долг. В таком случае налоговая служба применяет дополнительные механизмы взыскания:

начисление новых штрафов и пени;

обращение в суд;

арест средств или имущества должника.

При значительной сумме долга возможна опись имущества для дальнейшего погашения задолженности.

Какую сумму придется заплатить в 2026 году?

Ставку налога устанавливают местные советы, но она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр сверх нормы. В 2026 году максимальный размер составляет 120 гривен за квадратный метр.

Например, для квартиры 80 квадратных метров облагаются налогом 20 квадратных метров, поэтому налог составляет около 2 400 гривен в год. Для 100 квадратных метров сумма возрастает примерно до 4 800 гривен.

Для дома 150 квадратных метров налог начисляют на 30 квадратных метров, это около 3 600 гривен. Если площадь превышает 300 квадратных метров для квартиры или 500 для дома, дополнительно платят 25 тысяч гривен в год.