Какую недвижимость нужно декларировать: что должен знать каждый владелец
- В Украине нужно декларировать все жилые и нежилые объекты недвижимости, которые находятся в собственности физического лица, включая незавершенные здания и долю собственности.
- Декларация подается, если владелец получает доход от недвижимости, например, при продаже, обмене, дарении, наследстве или от аренды, и все такие доходы облагаются налогом.
В Украине действуют четкие правила относительно декларирования недвижимости и доходов, связанных с ней. Закон обязывает владельцев отдельных объектов подавать декларацию, а в отдельных случаях – уплачивать налоги.
Какие объекты недвижимости нужно декларировать?
Налоговое законодательство требует декларировать все объекты, принадлежащие физическому лицу на праве собственности, пишет 24 Канал со ссылкой на Счетную палату.
Декларировать необходимо:
- все жилые и нежилые объекты, которые находятся в собственности;
- сооружения, строительство которых еще не завершено;
- долю собственности, обязательно указывая всех владельцев.
Это квартиры, частные дома, дачи, садовые домики, комнаты, гаражи и паркоместа. Декларированию подлежат офисы, склады, торговые площади и другие здания, что используются для деятельности или сдаются в аренду.
Когда именно нужно подавать декларацию?
Декларация подается тогда, когда владелец получает доход, связанный с недвижимостью. Самые частые случаи – продажа или обмен жилья, дарение, наследство или прибыль от аренды.
Важно! Все такие доходы облагаются налогом, поэтому их обязательно вносят в годовую декларацию. Документ подают в следующем году после получения дохода.
Нужно ли декларировать недвижимость, которая просто есть во владении?
Если объект не приносит дохода, декларацию подавать не нужно. Исключение – публичные служащие, которые подают ежегодные декларации по закону о предотвращении коррупции.
Для остальных украинцев главным критерием является доход, а не сам факт владения квартирой или домом.
Как декларировать доход от аренды недвижимости?
Владельцы, которые сдают жилье или коммерческие помещения, обязаны указывать полученную прибыль в декларации. Налоговая служба отмечает, что процедура выполняется для определения годового дохода, с которого уплачиваются налог на доходы физических лиц и военный сбор.
Подлежит ли декларированию недвижимость за рубежом?
Недвижимость в другой стране декларируют тогда, когда она приносит доход. Налоговые правила предусматривают налогообложение таких доходов в Украине, но могут применяться международные соглашения об избежании двойного налогообложения.
Почему украинцы покупают жилье за границей?
Украинцы, которые продолжают жить в Польше, все чаще и чаще чаще покупают там жилье. Дополнительным стимулом стали первые сигналы снижения цен на квартиры в отдельных городах в конце 2025 года.
Для тех, кто планирует покупку жилья для собственного проживания, 2025 год остается благоприятным моментом для входа на рынок до нового цикла подорожания.