Яку нерухомість потрібно декларувати: що має знати кожен власник

В Україні діють чіткі правила щодо декларування нерухомості та доходів, пов'язаних із нею. Закон зобов'язує власників окремих об'єктів подавати декларацію, а в окремих випадках – сплачувати податки.

Які об'єкти нерухомості потрібно декларувати?

Податкове законодавство вимагає декларувати всі об'єкти, що належать фізичній особі на праві власності, пише 24 Канал з посиланням на Рахункову палату.

Декларувати необхідно:

усі житлові та нежитлові об'єкти, які перебувають у власності;

споруди, будівництво яких ще не завершено;

частку власності, обов'язково вказуючи всіх власників.

Це квартири, приватні будинки, дачі, садові будиночки, кімнати, гаражі та паркомісця. Декларуванню підлягають офіси, склади, торгові площі та інші будівлі, що використовуються для діяльності або здаються в оренду.

Коли саме потрібно подавати декларацію?

Декларація подається тоді, коли власник отримує дохід, пов'язаний з нерухомістю. Найчастіші випадки – продаж чи обмін житла, дарування, спадщина або прибуток від оренди.

Важливо! Усі такі доходи оподатковуються, тому їх обов'язково вносять у річну декларацію. Документ подають у наступному році після отримання доходу.

Чи потрібно декларувати нерухомість, яка просто є у володінні?

Якщо об'єкт не приносить доходу, декларацію подавати не потрібно. Виняток – публічні службовці, які подають щорічні декларації за законом про запобігання корупції.

Для решти українців головним критерієм є дохід, а не сам факт володіння квартирою чи будинком.

Як декларувати дохід від оренди нерухомості?

Власники, які здають житло чи комерційні приміщення, зобов'язані зазначати отриманий прибуток у декларації. Податкова служба наголошує, що процедура виконується для визначення річного доходу, з якого сплачуються податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Чи підлягає декларуванню нерухомість за кордоном?

Нерухомість в іншій країні декларують тоді, коли вона приносить дохід. Податкові правила передбачають оподаткування таких прибутків в Україні, але можуть застосовуватися міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Чому українці купують житло за кордоном?