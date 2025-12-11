Какие объекты недвижимости нужно декларировать?

Налоговое законодательство требует декларировать все объекты, принадлежащие физическому лицу на праве собственности, пишет 24 Канал со ссылкой на Счетную палату.

Декларировать необходимо:

все жилые и нежилые объекты, которые находятся в собственности;

сооружения, строительство которых еще не завершено;

долю собственности, обязательно указывая всех владельцев.

Это квартиры, частные дома, дачи, садовые домики, комнаты, гаражи и паркоместа. Декларированию подлежат офисы, склады, торговые площади и другие здания, что используются для деятельности или сдаются в аренду.

Когда именно нужно подавать декларацию?

Декларация подается тогда, когда владелец получает доход, связанный с недвижимостью. Самые частые случаи – продажа или обмен жилья, дарение, наследство или прибыль от аренды.

Важно! Все такие доходы облагаются налогом, поэтому их обязательно вносят в годовую декларацию. Документ подают в следующем году после получения дохода.

Нужно ли декларировать недвижимость, которая просто есть во владении?

Если объект не приносит дохода, декларацию подавать не нужно. Исключение – публичные служащие, которые подают ежегодные декларации по закону о предотвращении коррупции.

Для остальных украинцев главным критерием является доход, а не сам факт владения квартирой или домом.

Как декларировать доход от аренды недвижимости?

Владельцы, которые сдают жилье или коммерческие помещения, обязаны указывать полученную прибыль в декларации. Налоговая служба отмечает, что процедура выполняется для определения годового дохода, с которого уплачиваются налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Подлежит ли декларированию недвижимость за рубежом?

Недвижимость в другой стране декларируют тогда, когда она приносит доход. Налоговые правила предусматривают налогообложение таких доходов в Украине, но могут применяться международные соглашения об избежании двойного налогообложения.

