Недвижимость в Болгарии: риелтор рассказал, какое жилье там скупают украинцы

По сравнению с прошлым годом цены на недвижимость в Болгарии выросли на 15 –20%. Однако, по словам риелтора, украинцам это не помешало –они продолжают активно инвестировать.

Львовский риэлтор Роман Андрусяк, который недавно побывал в Болгарии, рассказал о последних тенденциях на местном рынке. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на DailyLviv.com.

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Какую недвижимость украинцы покупают в Болгарии?

Риэлтор говорит, что в целом его удивил тот факт, как часто он слышал украинский язык в Болгарии. Будучи в одном из жилых комплексов на Солнечном берегу, он встретил коллегу из Украины.

"Ты не удивляйся, здесь украинцев много живет и риелторов более 30 из Украины", – рассказал ему коллега.

Украинцы в болгарскую недвижимость инвестируют активно. Как отметил Роман Андрусяк, наибольший спрос наблюдается на апартаменты стоимостью до 60 тысяч евро. Такие помещения "разлетаются, как горячие пирожки", говорит риэлтор.

Покупают как новостройки, так и вторичный рынок. Россиян почти нет. Им запретили въезд транспортом, визовые ограничения. Их место заняли украинцы, которые отрывают здесь кафе, рестораны, магазины, парикмахерские,

– поделился Роман Андрусяк.

Риэлтор объяснил, что, чтобы купить апартаменты в Болгарии, надо оформить временную защиту и открыть счет в банке. Сейчас это не трудно, но с каждым годом процедура усложняется. Например, банк уже требует подтверждения средств, которые поступают на счет адвоката. Ведь всю документационную работу ведет адвокат, а не нотариус.

Документы на право собственности покупатели получают через неделю после регистрации во всех учреждениях.



Один из домов на Солнечном берегу, где продают апартаменты / Фото Bulgarian Properties

Инвестиции в болгарскую недвижимость считаю одними из лучших. Два года изучал эту тему. Болгары хорошо относятся к украинцам, мы не имеем с ними давних исторических недоразумений по сравнению с поляками или венграми,

– отметил риелтор.

Роман Андрусяк добавил, что выгодными он также считает инвестиции в недвижимость Черногории и Хорватии. Правда, это значительно более дорогие варианты.