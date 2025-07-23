Недвижимость в Болгарии: риелтор рассказал, какое жилье там скупают украинцы
- Цены на недвижимость в Болгарии выросли на 15 – 20%, но украинцы продолжают активно инвестировать.
- Наибольшим спросом пользуются апартаменты по цене до 60 тысяч евро. Риелтор говорит, что они "разлетаются, как горячие пирожки".
По сравнению с прошлым годом цены на недвижимость в Болгарии выросли на 15 –20%. Однако, по словам риелтора, украинцам это не помешало –они продолжают активно инвестировать.
Львовский риэлтор Роман Андрусяк, который недавно побывал в Болгарии, рассказал о последних тенденциях на местном рынке. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на DailyLviv.com.
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Какую недвижимость украинцы покупают в Болгарии?
Риэлтор говорит, что в целом его удивил тот факт, как часто он слышал украинский язык в Болгарии. Будучи в одном из жилых комплексов на Солнечном берегу, он встретил коллегу из Украины.
"Ты не удивляйся, здесь украинцев много живет и риелторов более 30 из Украины", – рассказал ему коллега.
Украинцы в болгарскую недвижимость инвестируют активно. Как отметил Роман Андрусяк, наибольший спрос наблюдается на апартаменты стоимостью до 60 тысяч евро. Такие помещения "разлетаются, как горячие пирожки", говорит риэлтор.
Покупают как новостройки, так и вторичный рынок. Россиян почти нет. Им запретили въезд транспортом, визовые ограничения. Их место заняли украинцы, которые отрывают здесь кафе, рестораны, магазины, парикмахерские,
– поделился Роман Андрусяк.
Риэлтор объяснил, что, чтобы купить апартаменты в Болгарии, надо оформить временную защиту и открыть счет в банке. Сейчас это не трудно, но с каждым годом процедура усложняется. Например, банк уже требует подтверждения средств, которые поступают на счет адвоката. Ведь всю документационную работу ведет адвокат, а не нотариус.
Документы на право собственности покупатели получают через неделю после регистрации во всех учреждениях.
Один из домов на Солнечном берегу, где продают апартаменты / Фото Bulgarian Properties
Инвестиции в болгарскую недвижимость считаю одними из лучших. Два года изучал эту тему. Болгары хорошо относятся к украинцам, мы не имеем с ними давних исторических недоразумений по сравнению с поляками или венграми,
– отметил риелтор.
Роман Андрусяк добавил, что выгодными он также считает инвестиции в недвижимость Черногории и Хорватии. Правда, это значительно более дорогие варианты.