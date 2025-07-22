Согласно данным Земельного департамента Дубая, такой всплеск отражает стратегический переход страны от роста транзакций к долгосрочным, стабильным инвестициям как со стороны международного капитала, так и со стороны местных домовладельцев, передает 24 Канал со ссылкой на Times of India.
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Сколько сделок было вложено?
Земельный департамент Дубая зафиксировал в первой половине 2025 года более 125 тысяч сделок с недвижимостью, что на 26% больше, чем зафиксированных за аналогичный период прошлого года.
Интерес инвесторов продолжает расти. Активными были более 94 тысяч инвесторов и они осуществились более 118 инвестиций на сумму в примерно 8,8 миллиарда долларов США.
Обратите внимание! В первой половину 2024 года этот показатель составлял 63,8 миллиарда долларов США, что означает значительное увеличение общей стоимости инвестиций на 39%.
Чем обусловлен такой рост?
Рекордные показатели стали результатом стратегического национального планирования, тесно связанного с такими инициативами:
- Дубайской экономической повесткой дня D33,
- Стратегией развития недвижимости до 2033 года.
Сами эти программы имеют целью сделать Дубай одним из 3 ведущих экономических центров мира, а сектор недвижимости превратить в стабильную опору национального роста.
Кроме того, одним из ключевых элементов этого развития стало стремление перевести жителей аренды в собственников жилья. И программа для тех, кто покупает жилье впервые, помогла катализировать этот переход.
Также, обновление законодательства, усиление защиты инвесторов и внедрение цифровых государственных сервисов укрепили доверие к рынку.