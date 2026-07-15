Более 93 тысяч часов ради мечты: какой дворец построил французский почтальон

Французский почтальон Фердинанд Шеваль более трех десятилетий собирал камни во время своих ежедневных маршрутов и собственноручно возводил из них необычное сооружение. Не имея архитектурного образования, он посвятил своей мечте более 93 тысяч часов.

Как французский почтальон построил дворец из камня

История "Идеального дворца" началась в 1879 году, когда Шеваль во время работы нашел камень необычной формы, пишет Blic.

После этого мужчина начал собирать и другие интересные находки, которые попадались ему по дороге. Сначала он носил камни в карманах, затем складывал в корзины, а впоследствии стал перевозить на тачке.

Днем Шеваль разносил почту, а ночью при свете лампы работал над сооружением. Для строительства он использовал собранные камни, известь и цемент. У мужчины не было специального образования, поэтому он воплощал свой замысел без профессиональных чертежей.

Вдохновением для него стали открытки, которые он разносил во время почтовых маршрутов. В архитектуре сооружения соединились мотивы индуистских храмов, средневековых замков, швейцарских шале и арабских мечетей. Фасады Шеваль украсил скульптурами людей, животных и фантастических существ. Благодаря такому сочетанию форм и стилей его творение совсем не похоже на традиционные дворцы.

Строительство длилось 33 года – до 1912 года. По подсчетам самого Шеваля, на всю работу он потратил более 93 тысяч часов. После завершения строительства дворца мужчина хотел обустроить в нем собственную усыпальницу, однако французские власти не разрешили этого сделать.

Тогда почтальон возвел отдельный мавзолей на местном кладбище. Над ним он работал до самой своей смерти в 1924 году.

При жизни местные жители нередко считали Шеваля чудаком. Впоследствии его творение получило международное признание, а среди тех, кто высоко оценил дворец, были Пабло Пикассо и Андре Бретон. В настоящее время сооружение имеет статус культурного памятника Франции, считается одним из самых известных примеров наивной архитектуры и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов.

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