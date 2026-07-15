Як французький листоноша збудував палац із каміння

Історія "Ідеального палацу" почалася у 1879 році, коли Шеваль під час роботи знайшов камінь незвичайної форми, пише Blic.

Після цього чоловік почав збирати й інші цікаві знахідки, які траплялися йому дорогою. Спочатку він носив каміння в кишенях, потім складав у кошики, а згодом почав перевозити тачкою.

Удень Шеваль розносив пошту, а вночі при світлі лампи працював над спорудою. Для будівництва він використовував зібране каміння, вапно та цемент. Чоловік не мав спеціальної освіти, тому втілював свій задум без професійних креслень.

Натхненням для нього стали листівки, які він розносив під час поштових маршрутів. В архітектурі споруди поєдналися мотиви індуїстських храмів, середньовічних замків, швейцарських шале та арабських мечетей. Фасади Шеваль прикрасив скульптурами людей, тварин і фантастичних істот. Через таке поєднання форм і стилів його творіння зовсім не схоже на традиційні палаци.

Будівництво тривало 33 роки – до 1912 року. За підрахунками самого Шеваля, на всю роботу він витратив понад 93 тисячі годин. Після завершення палацу чоловік хотів облаштувати в ньому власну усипальницю, однак французька влада не дозволила цього зробити.

Тоді листоноша звів окремий мавзолей на місцевому кладовищі. Над ним він працював до своєї смерті у 1924 році.

За життя місцеві жителі нерідко вважали Шеваля диваком. Згодом його творіння отримало міжнародне визнання, а серед тих, хто високо оцінив палац, були Пабло Пікассо та Андре Бретон. Нині споруда має статус культурної пам'ятки Франції, вважається одним із найвідоміших прикладів наївної архітектури та щороку приваблює сотні тисяч туристів.

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