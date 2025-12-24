Залог при аренде квартиры: когда владелец может не вернуть деньги

Залоговая сумма при аренде квартиры часто становится причиной споров между арендодателем и арендатором. В украинском законодательстве нет отдельной нормы, которая детально регулирует депозит, поэтому решающее значение имеет договор аренды.

Что такое залоговая сумма при аренде жилья?

Залоговая сумма или депозит это средства, которые арендатор передает владельцу квартиры как гарантию выполнения своих обязательств, пишет 24 Канал со ссылкой на агентства недвижимости.

Смотрите также Кому в Украине не хотят сдавать жилье: как владельцы выбирают арендаторов

Чаще всего ее размер равен одному месяцу арендной платы. Эти деньги не считаются оплатой за проживание и должны быть возвращены после завершения аренды при условии отсутствия нарушений.

Юристы отмечают, что условия использования и возврата депозита стороны определяют самостоятельно. Именно поэтому устные договоренности не обеспечивают защиту одной из сторон и часто становятся основанием для конфликтов, отмечают в АН "Маяк".

Когда арендодатель имеет право не возвращать депозит?

Владелец жилья может законно удержать залоговую сумму только в случаях, которые прямо предусмотрены договором аренды. Самые распространенные основания:

задолженность по арендной плате на момент выселения;

неуплаченные коммунальные услуги если их оплата возложена на арендатора;

повреждение квартиры мебели или бытовой техники сверх нормального износа;

досрочное расторжение договора без предупреждения в определенный срок;

отсутствие имущества которое было указано в акте приема передачи.

В этих ситуациях депозит может быть использован для компенсации убытков. Если ущерб меньше суммы залога арендодатель должен вернуть разницу, пишет АН "T.H.E Capital".

Можно ли не возвращать залог без письменного договора?

При отсутствии письменного договора позиция арендатора значительно слабее. При неофициальной аренде без письменного договора владельцы квартир часто отказываются возвращать залоговую сумму, ссылаясь на устные договоренности или вымышленные нарушения.

Важно! Без договора и акта приема доказать неправомерность удержания депозита можно только через косвенные доказательства, в частности переводы средств и скриншоты переписки, что почти невозможно.

Для арендодателей важным является письменное описание квартиры при подписании договора. В случае спора суды обычно исходят из того, что средства были переданы как аванс или гарантийный платеж без определенных условий.

Это означает, что арендодатель должен доказать основания для удержания депозита документально. Без актов осмотра и письменных договоренностей сделать это сложно.

Как арендатору избежать потери залоговой суммы?

Чтобы минимизировать риски, специалисты советуют придерживаться простых правил:

заключать письменный договор аренды;

отдельно прописывать условия возврата депозита;

составлять акт приемки квартиры с описанием состояния жилья;

сохранять чеки и подтверждения оплаты коммунальных услуг;

предупреждать о выселении в сроки, определенные договором.

Если залоговую сумму не возвращают без законных оснований арендатор имеет право требовать средства в досудебном порядке или обратиться в суд.

Какой штраф грозит за неофициальную аренду?