Утром или вечером: когда соседи имеют право делать ремонт в квартире

Ремонтные работы в жилых домах разрешается проводить только в определенное законом время. Это касается любых действий, создающих шум, а нарушение может стать основанием для штрафа.

В какое время разрешено проводить ремонт?

Ремонт в квартире в Киеве можно делать только в будние дни с 8:00 до 19:00, пишет 24 Канал со ссылкой на Киевский городской совет.

Смотрите также Переселенцы могут подать заявку на жилищный ваучер на 2 миллиона: что нужно знать

Важно! Для других городов ремонтные работы разрешается проводить с 8:00 до 21:00. Установленный график действует на все, что может создавать повышенный уровень шума. Такое правило касается громкой музыки или телевизора также.

В выходные и праздничные дни ремонтные работы, сопровождающиеся шумом, запрещены круглосуточно. Таким образом жильцам гарантируется право на отдых в нерабочие дни.

Какие ограничения по уровню шума действуют?

Во время разрешенных ремонтных работ уровень шума не должен превышать нормативы, установленные для жилых помещений. В среднем допустимый показатель для квартир составляет до 40 дБА, это звук разговора. Его превышение считается нарушением правил тишины даже в разрешенное время.

К шумным работам относится:

сверление стен;

перфорацию;

работу электроинструментов;

демонтажные работы.

Если ремонт не вызывает шума, он может проводиться в любое время, но только при условии, что не беспокоит жителей.

Нужно ли предупреждать соседей?

Планируя ремонт, владелец квартиры должен заблаговременно уведомить соседей о начале работ. Это касается как масштабных ремонтов, так и работ, которые могут временно создавать неудобства.

Сообщение особенно важно, если ремонт продлится несколько дней или если есть вероятность кратковременного повышения шума.

Что грозит за нарушение тишины?

За нарушение правил относительно времени проведения ремонтных работ или за превышение допустимого уровня шума предусмотрена административная ответственность, пишет Liga zakon.

Штраф для граждан составляет от 85 до 255 гривен. Если нарушение повторяется в течение года, штраф увеличивается до 510 гривен.

Важно! Для юридических лиц штрафы значительно выше. За первое нарушение от 255 до 510 гривен и от 850 до 2550 гривен – за повторное. В некоторых случаях может быть конфисковано оборудование, которым создавался шум.

Как бюджетно и стильно обновить кухню?