Дом из шин и глины продают за 1,3 миллиона долларов: какой он внутри

В штате Колорадо на продажу выставили необычный экодом, который возвели из глины, старых шин, алюминиевых банок и стеклянных бутылок. За дом, построенный почти полностью вручную, владельцы просят 1,3 миллиона долларов.

Как построили дом из шин, бутылок и глины?

Как пишет Realtor.com, дом построили в 1997 году в районе Black Forest в Колорадо-Спрингс.

Владельцы рассказали, что работали над домом почти три года и самостоятельно выполнили около 90% всех работ. Для строительства использовали более 1 500 старых автомобильных шин, а также глину, стеклянные бутылки и алюминиевые банки.

Дом расположен на участке площадью 2,7 гектара среди деревьев. Внешне дом отличается округлыми формами, большими окнами и необычным видом, который скорее напоминает артобъект, чем традиционное жилье.

Внутри много природных материалов, деревянных балок и декоративных элементов ручной работы. В комнатах обустроили 12 мандал, а у входа установили небольшой водный элемент. В интерьере также можно увидеть мозаики ручной работы и декор из переработанных материалов.

Интерьер дома из глины / Фото Realtor.com

В доме есть четыре спальни, глиняный пол и деревянные потолки. Большие наклонные окна пропускают много естественного света и открывают вид на территорию вокруг дома. Агент по продажам Дженнифер Браун рассказала, что атмосфера внутри напоминает современный дом на дереве.

Как дом поддерживает одинаковую температуру в течение года?

Дом спроектировали так, чтобы в нем сохранялась температура около 18 градусов в течение года. Зимой дом удерживает тепло, а летом остается прохладным без больших затрат электроэнергии.

Для этого в доме использовали активную и пассивную солнечные системы. Вдоль передней части дома разместили большие наклонные окна, которые помогают накапливать тепло и обеспечивают естественное освещение.

Экологический дом из переработанных материалов / Фото Realtor.com

На крыше установили резиновое покрытие, которое помогает удерживать тепло внутри помещения. Кроме того, в доме обустроили пять мансардных окон для дополнительного естественного освещения.

По словам агента, все окна оборудованы датчиками дождя. Поэтому они могут автоматически открываться и закрываться в зависимости от погоды.

