Владелец не успел получить компенсацию за жилье: перейдут ли деньги наследникам

После смерти владельца квартиры или дома его наследники могут получить компенсацию за жилье, разрушенное в результате войны. Даже если человек не успел подать заявление или недвижимость была уничтожена до оформления наследства, возможность получить компенсацию сохраняется.

Кто может получить компенсацию за разрушенное жилье

Право на компенсацию за уничтоженное жилье можно унаследовать в соответствии с Законом № 2923-IX, пишет ОО "Юридический советник для ВПЛ".

Наследники могут получить возмещение или право на жилищный сертификат, позволяющий приобрести новую недвижимость. Это возможно даже в том случае, если умерший владелец не успел самостоятельно обратиться за компенсацией.

Если умерший оставил завещание, компенсацию могут унаследовать указанные в нем лица с учетом прав на обязательную долю. При отсутствии завещания первыми на наследство могут претендовать дети, супруг или супруга и родители умершего. Если квартира была совместной собственностью супругов, доля оставшегося в живых супруга не входит в наследство.

В то же время одних только родственных связей или факта проживания в квартире недостаточно для получения компенсации. Наследник должен надлежащим образом принять наследство и подтвердить свои права на него.

Как получить компенсацию после смерти владельца жилья

Для оформления наследства необходимо обратиться к нотариусу. Обычно на подачу заявления отводится 6 месяцев после смерти владельца, но те, кто постоянно проживал с ним, по общему правилу считаются принявшими наследство. Если срок пропущен, при определенных условиях наследство можно принять с согласия других наследников или через суд.

Дальнейшие действия зависят от того, когда именно умер владелец. Если это произошло до разрушения жилья, наследники должны подтвердить, что приняли наследство. Даже если недвижимость была уничтожена до оформления документов, это не лишает их возможности обратиться за компенсацией.

Если собственник скончался уже после уничтожения недвижимости, наследник или нотариус обращается в компенсационную комиссию. В течение 30 календарных дней после получения запроса она должна принять решение о наличии или отсутствии у умершего оснований для возмещения. После положительного решения наследник может оформить соответствующее свидетельство о праве на наследство.

Напомним, что для получения компенсации владельцам поврежденного или разрушенного жилья необходимо подготовить паспорт, налоговый номер и подтвердить право собственности на недвижимость. В зависимости от вида компенсации могут потребоваться дополнительные документы, в частности согласие совладельцев.