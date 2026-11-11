Власник не встиг отримати компенсацію за житло: чи перейдуть гроші спадкоємцям

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Хто може успадкувати компенсацію за зруйноване житло

Право на компенсацію за знищене житло можна успадкувати відповідно до Закону № 2923-IX, пише ГО "Юридичний порадник для ВПО".

Спадкоємці можуть отримати відшкодування або право на житловий сертифікат, який дозволяє придбати нову нерухомість. Це можливо навіть тоді, коли померлий власник не встиг самостійно звернутися по компенсацію.

Якщо померлий залишив заповіт, компенсацію можуть успадкувати зазначені в ньому особи з урахуванням прав на обов'язкову частку. За відсутності заповіту першими на спадщину можуть претендувати діти, чоловік або дружина та батьки померлого. Якщо квартира була спільною власністю подружжя, частка того, хто залишився живим, не входить до спадщини.

Водночас самих родинних зв'язків або факту проживання у квартирі недостатньо для отримання компенсації. Спадкоємець повинен належним чином прийняти спадщину та підтвердити свої права на неї.

Як отримати компенсацію після смерті власника житла

Для оформлення спадщини потрібно звернутися до нотаріуса. Зазвичай на подання заяви є 6 місяців після смерті власника, але ті, хто постійно проживав із ним, за загальним правилом вважаються такими, що прийняли спадщину. Якщо строк пропущено, за певних умов спадщину можна прийняти за згодою інших спадкоємців або через суд.

Далі дії залежать від того, коли саме помер власник. Якщо це сталося до руйнування житла, спадкоємці повинні підтвердити, що прийняли спадщину. Навіть якщо нерухомість знищили до оформлення документів, це не позбавляє їх можливості звернутися по компенсацію.

Якщо власник помер уже після знищення нерухомості, спадкоємець або нотаріус звертається до компенсаційної комісії. Протягом 30 календарних днів після отримання запиту вона має ухвалити рішення про наявність або відсутність у померлого підстав для відшкодування. Після позитивного рішення спадкоємець може оформити відповідне свідоцтво про право на спадщину.

Нагадаємо, для отримання компенсації власникам пошкодженого або зруйнованого житла потрібно підготувати паспорт, податковий номер і підтвердити право власності на нерухомість. Залежно від виду компенсації можуть знадобитися додаткові документи, зокрема згода співвласників.