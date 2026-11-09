Компенсація за зруйноване житло: які документи потрібні для "єВідновлення"

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Які документи потрібні для компенсації за пошкоджене житло

Як нагадали експерти ГО "ВПО України", державну допомогу можна отримати на ремонт пошкодженого житла, придбання іншої оселі або будівництво приватного будинку.

Подати заяву можна через "Дію", ЦНАП або нотаріуса. Для цього необхідно заздалегідь повідомити про пошкодження нерухомості та підготувати такі документи:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ, що підтверджує пільговий статус, якщо він є.

Під час подання заяви також потрібно вказати актуальну електронну адресу. Обов'язковою умовою є реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо відомостей про квартиру чи будинок там немає, їх потрібно внести перед оформленням компенсації.

Залежно від виду компенсації можуть знадобитися додаткові документи, зокрема довідка про несудимість або згода співвласників житла. Фотографії виконаного ремонту й придбаних будматеріалів потрібні пізніше, коли власник звітуватиме про використання коштів.

Скільки грошей виплачують на ремонт квартир і будинків

Сума компенсації залежить від пошкоджень, які встановить комісія під час огляду нерухомості. Програма "єВідновлення" передбачає такі максимальні виплати:

до 350 тисяч гривень на ремонт квартири;

до 500 тисяч гривень на відновлення приватного будинку.

Кошти надходять на спеціальну картку "єВідновлення", яку можна відкрити в одному з банків-партнерів програми. Якщо призначена компенсація перевищує 200 тисяч гривень, її виплачують двома частинами. Спочатку власник отримує 70% суми, а решту 30% – після подання проміжного звіту про використання грошей.

Як отримати компенсацію за повністю зруйноване житло

Якщо квартира або будинок не підлягають відновленню, власник може отримати житловий сертифікат. Його використовують для придбання іншої оселі на первинному чи вторинному ринку. Сертифікат діє протягом 5 років із дати видачі.

Власники знищених приватних будинків також можуть обрати грошову компенсацію на будівництво нового житла замість сертифіката. Для цього необхідно мати земельну ділянку, зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт та подати заяву на отримання коштів.

Нагадаємо, якщо зруйнована квартира має кількох власників, кожен із них може окремо отримати житловий сертифікат за програмою "єВідновлення". Суму компенсації розподіляють відповідно до часток у власності, а отримані сертифікати можна об'єднати для придбання спільного житла.