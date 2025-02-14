Костел святого Николая в Киеве: кто может отреставрировать шедевр, попавший под обстрел

Киевский костел святого Николая – архитектурный памятник, который возвели более 100 лет назад. В 2024 году он пострадал от ракетного обстрела России. На днях Украина предложила Венгрии помочь восстановить его.

Что известно о костеле, в каком он сейчас состоянии и какие перспективы его реставрации, рассказывает 24 Канал.

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Что известно о костеле

Костел святого Николая – архитектурный шедевр в стиле неоготики, возведенный в 1899-1909 годах архитектором Владиславом Городецким. Он является одним из двух римско-католических костелов в Киеве, построенных до 1917 года. Башни сооружения достигают вверх на 60 метров. Расположен в центре столицы, на Большой Васильковской.



Костел святого Николая в Киеве возвели более 100 лет назад / Фото KyivMax

Ракетный удар и его последствия

К сожалению, в 2024 году костел пострадал от ракетного обстрела России. В результате падения обломков ракеты вокруг костела в башнях повылетали стекла, посыпалась часть витражей, а также посекло стены здания.

11 февраля 2025 года в Офисе Президента предложили венгерским партнерам помочь восстановить поврежденный российской ракетой храм. Предложение прозвучало, когда заместитель главы ОП Виктор Микита осматривал костел вместе с заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентским государственным секретарем Левенте Модьором.

По словам украинского чиновника, рабочие группы уже начали формировать дорожную карту возможного участия Венгрии в восстановлении храма.

Также рассматривают вариант подачи совместной заявки на финансирование проектов реставрации за счет Евросоюза.

Как выглядел костел после ракетного обстрела: Фото Минкульта, Киевского городского совета

Римско-католический приход святого Николая прокомментировал такую идею. Там считают, что если Венгрия захочет помочь с реставрацией, то должна коммуницировать с "настоящими хозяевами храма – верующими". Настоятель прихода отец Павел Вишковский отметил, что после атаки россиян приход за "два дня сделал больше, чем министерство не сделало в течение двух месяцев".

Напомним, в сентябре 2021 года в здании вспыхнул пожар. По заключению ГСЧС, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Ее балансодержатель, то есть Национальный дом органной и камерной музыки, должен был заменить минимум 10 лет назад.