Польша планирует изменить правила посуточной аренды: что важно знать

В Польше готовятся к принятию важных решений по краткосрочной аренде квартир, которая стремительно набирала обороты вместе с туристическим наплывом. Государство стремится установить четкие правила и вернуть больше полномочий местным общинам.

Что именно планируют изменить на рынке аренды жилья, 24 Канал рассказывает со ссылкой на "Польское радио".

Читайте также Сколько стоят квартиры в европейских столицах: как цены отличаются от киевских

Какие изменения в аренде планируют и почему?

По проекту нового закона каждая квартира, которую сдают посуточно, должна быть официально зарегистрирована и получить собственный номер. Без этого владелец не сможет размещать объявления на онлайн-платформах.

Министр финансов и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленч отметила, что изменения должны сбалансировать интересы владельцев, туристического бизнеса и жителей.

Какие ограничения могут ввести для владельцев жилья?

Законопроект от партии "Польша 2050" предусматривает, что для законной деятельности арендодателю уже будет недостаточно просто подать объявление.

Нужно будет получить ряд согласований:

от жилищного сообщества или объединения жильцов;

от гмины;

от местной администрации города или уезда.

Только после этого краткосрочная аренда будет считаться легальной.

По словам министра, такой подход позволит общинам оперативно реагировать на изменения в своих районах и учитывать интересы местных жителей.

Как пишет wyborcza.pl, за незарегистрированную краткосрочную аренду планируют наказывать штрафом в размере до 50 тысяч злотых (570 тысяч гривен).



Польша планирует изменить правила посуточной аренды / Фото Freepik

Как будет работать новый реестр посуточной аренды?

Реестр станет основным инструментом контроля. Квартира без индивидуального номера не сможет появиться на Airbnb или других сервисах бронирования, что должно усложнить работу нелегальных арендодателей и уменьшить теневой сектор.

Введенный порядок должен обеспечить:

прозрачность для налоговых органов;

более безопасные условия для туристов;

меньше конфликтов между жителями и владельцами;

возможность общины влиять на количество туристического жилья в отдельных районах.

По оценкам государства, в Польше краткосрочно сдают от 40 до 100 тысяч квартир – это значительный сегмент рынка, который заметно влияет на цены в популярных городах. В будущем власти хотят сформировать модель, в которой посуточная аренда будет оставаться частью туристической инфраструктуры, но будет работать под контролем общины, а не только владельца.

В Польше дешевеет жилье: что известно о тенденции?

Польский рынок недвижимости переживает заметные изменения: после лет роста цены на жилье начали снижаться.

Наибольшее падение зафиксировали в Катовице – на 12,5% за год, а в Варшаве цены просели почти на 4,6%. Снизились цены также в Лодзи и во многих других городах, охватывая как новостройки, так и вторичный рынок.

Важным фактором стала политика Нацбанка Польши, ведь уменьшение процентных ставок удешевило кредиты. На этом фоне спрос в крупных городах замедлился, поскольку часть покупателей купила жилье раньше, а другие ждут дальнейшего снижения цен.