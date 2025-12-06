Польща планує змінити правила подобової оренди: що важливо знати

У Польщі готуються до ухвалення важливих рішень щодо короткострокової оренди квартир, яка стрімко набирала обертів разом із туристичним напливом. Держава прагне встановити чіткі правила та повернути більше повноважень місцевим громадам.

Що саме планують змінити на ринку оренди житла, 24 Канал розповідає з посиланням на "Польське радіо".

Які зміни в оренді планують та чому?

За проєктом нового закону кожна квартира, яку здають подобово, має бути офіційно зареєстрована й отримати власний номер. Без цього власник не зможе розміщувати оголошення на онлайн-платформах.

Міністерка фінансів і регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч наголосила, що зміни мають збалансувати інтереси власників, туристичного бізнесу та мешканців.

Які обмеження можуть запровадити для власників житла?

Законопроєкт від партії "Польща 2050" передбачає, що для законної діяльності орендодавцю вже буде недостатньо просто подати оголошення.

Потрібно буде отримати низку погоджень:

від житлової спільноти або об'єднання мешканців;

від гміни;

від місцевої адміністрації міста чи повіту.

Лише після цього короткострокова оренда вважатиметься легальною.

За словами міністерки, такий підхід дозволить громадам оперативніше реагувати на зміни у своїх районах і враховувати інтереси місцевих жителів.

Як пише wyborcza.pl, за незареєстровану короткострокову оренду планують карати штрафом у розмірі до 50 тисяч злотих (570 тисяч гривень).



Польща планує змінити правила подобової оренди / Фото Freepik

Як працюватиме новий реєстр подобової оренди?

Реєстр стане основним інструментом контролю. Квартира без індивідуального номера не зможе з'явитися на Airbnb чи інших сервісах бронювання, що має ускладнити роботу нелегальних орендодавців і зменшити тіньовий сектор.

Запроваджений порядок має забезпечити:

прозорість для податкових органів;

безпечніші умови для туристів;

менше конфліктів між мешканцями та власниками;

можливість громади впливати на кількість туристичного житла в окремих районах.

За оцінками держави, у Польщі короткостроково здають від 40 до 100 тисяч квартир – це значний сегмент ринку, який помітно впливає на ціни в популярних містах. У майбутньому влада хоче сформувати модель, у якій подобова оренда залишатиметься частиною туристичної інфраструктури, але працюватиме під контролем громади, а не лише власника.

У Польщі дешевшає житло: що відомо про тенденцію?

Польський ринок нерухомості переживає помітні зміни: після років зростання ціни на житло почали знижуватися.

Найбільше падіння зафіксували в Катовіце – на 12,5% за рік, а у Варшаві ціни просіли майже на 4,6%. Знизилися ціни також у Лодзі та в багатьох інших містах, охоплюючи як новобудови, так і вторинний ринок.

Важливим фактором стала політика Нацбанку Польщі, адже зменшення відсоткових ставок здешевило кредити. На цьому тлі попит у великих містах уповільнився, оскільки частина покупців купила житло раніше, а інші чекають на подальше зниження цін.