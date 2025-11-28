Как узнать кто является владельцем дома в 2025 году

Узнать, кому принадлежит дом, сегодня можно дистанционно и без лишних бюрократических процедур. Государственные цифровые сервисы открывают доступ к официальным данным о праве собственности, что позволяет оперативно получить информацию.

Чем воспользоваться, чтобы узнать кто владелец жилья?

Данные о домах, квартирах и других объектах в Украине хранятся в государственном реестре, который содержит информацию о владельце, дату регистрации права, вид имущества и возможные ограничения, пишет 24 Канал со ссылкой на Дию.

Важно! Доступ к этим сведениям может получить любой пользователь, подав электронный запрос. Если право собственности внесено в реестр, система предоставляет полную выписку в цифровом формате.

Как подать электронный запрос?

Подать заявление можно лично или онлайн через официальный сайт Дии. С помощью электронной подписи или другого цифрового инструмента необходимо подтвердить личность.

После авторизации пользователь может подать запрос о конкретном доме по адресу или другим параметрам.

Далее нужно:

Выбрать услугу по получению информации из реестра вещных прав. Указать параметры поиска – адрес дома, кадастровый номер или другие известные данные. Оплатить государственный сбор за формирование выписки. Загрузить документ в цифровом формате, где указано имя владельца, тип права, дату регистрации и наличие ограничений или арестов.

Важно! Стоимость заявления составляет 0,025 прожиточного минимума, то есть около 80 гривен за услугу.

Можно ли проверить владельца через дополнительные сервисы?

По данным Открытого реестра недвижимого имущества, отдельные сервисы из открытых данных позволяют просматривать информацию о недвижимости, если известен идентификационный код лица или код учреждения.

После ввода данных система формирует перечень объектов, которые зарегистрированы за конкретным владельцем. Такая возможность полезна, когда точный адрес объекта неизвестен, но есть информация о самом лице.

Зачем нужна такая проверка?

Получение информации о владельце дома необходимо перед заключением сделок, оформлением документов или проведением юридической проверки объекта. Выписка из реестра дает официальное подтверждение, что позволяет избежать рисков, связанных со скрытыми ограничениями или несоответствием данных.

Сколько стоит переоформление дома?