Як дізнатися хто є власником будинку у 2025 році

Дізнатися, кому належить будинок, сьогодні можна дистанційно й без зайвих бюрократичних процедур. Державні цифрові сервіси відкривають доступ до офіційних даних про право власності, що дозволяє оперативно отримати інформацію.

Чим скористатися, щоб дізнатися хто власник житла?

Дані про будинки, квартири та інші об'єкти в Україні зберігаються у державному реєстрі, який містить інформацію про власника, дату реєстрації права, вид майна та можливі обмеження, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Важливо! Доступ до цих відомостей може отримати будь-який користувач, подавши електронний запит. Якщо право власності внесене до реєстру, система надає повний витяг у цифровому форматі.

Як подати електронний запит?

Подати заяву можна особисто або онлайн через офіційний сайт Дії. За допомогою електронного підпису або іншого цифрового інструмента необхідно підтвердити особу.

Після авторизації користувач може подати запит про конкретний будинок за адресою або іншими параметрами.

Далі потрібно:

Вибрати послугу з отримання інформації з реєстру речових прав. Вказати параметри пошуку – адресу будинку, кадастровий номер або інші відомі дані. Сплатити державний збір за формування витягу. Завантажити документ у цифровому форматі, де зазначено ім'я власника, тип права, дату реєстрації та наявність обмежень або арештів.

Важливо! Вартість заяви становить 0,025 прожиткового мінімуму, тобто близько 80 гривень за послугу.

Чи можна перевірити власника через додаткові сервіси?

За даними Відкритого реєстру нерухомого майна, окремі сервіси з відкритих даних дозволяють переглядати інформацію про нерухомість, якщо відомий ідентифікаційний код особи.

Після введення даних система формує перелік об'єктів, які зареєстровані за конкретним власником. Така можливість корисна, коли точна адреса об'єкта невідома, але є інформація про саму особу.

Навіщо потрібна така перевірка?

Отримання інформації про власника будинку необхідне перед укладенням угод, оформленням документів або проведенням юридичної перевірки об'єкта. Витяг із реєстру дає офіційне підтвердження, що дозволяє уникнути ризиків, пов'язаних із прихованими обмеженнями чи невідповідністю даних.

Скільки коштує переоформлення будинку?