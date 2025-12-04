Аренда за 1 гривну в год: кто сможет получить такую льготу в 2025 году

Киевсовет обновил порядок льготной аренды коммунального имущества, определив четкие критерии для учреждений и организаций, которые могут получить льготу на аренду помещения. Решение направлено на поддержку социально важных проектов и деятельности, имеющей значение для общества.

Кто может арендовать жилье за 1 гривну в год?

Льготная аренда доступна только тем, чья работа прямо способствует развитию города, усилению социальной защиты или предоставлению важных услуг населению, пишет 24 Канал со ссылкой на Киевский городской совет.

К этому перечню относятся:

бюджетные учреждения и организации;

коммунальные предприятия и учреждения;

государственные и коммунальные медицинские и образовательные учреждения;

государственные и коммунальные редакции печатных изданий и телерадиостанций;

научно-исследовательские учреждения;

гуманитарные и социальные организации;

ассоциации органов местного самоуправления со всеукраинским статусом;

общественные приемные депутатов Киевсовета;

общественные и благотворительные организации, которые бесплатно предоставляют социальные или реабилитационные услуги.

Организации подают заявку через систему Prozorro. Жилье проверяют на соответствие критериям, после чего заключается договор по ставке 1 гривна в год.

Кто может получить льготную аренду жилья?

Льготная аренда жилья применяется в случаях, когда речь идет о социальной защите или поддержке людей, которые находятся в уязвимых обстоятельствах. Город предоставляет такое имущество тем, кто временно не может обеспечить себя жильем самостоятельно.

Кто может получить социальное жилье:

внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье;

семьи погибших военных;

лица, которые нуждаются в немедленном поселении по гуманитарным причинам;

граждане, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и стоящие на квартирном учете.

Обратите внимание! Жилье предоставляется по решению органов местной власти после проверки документов и подтверждения статуса. Город или община предоставляет социальное жилье временно, отмечают в Действия.

Актуальны ли льготы во время военного положения?

Во время военного положения действуют дополнительные решения городских властей, которые предусматривают возможность уменьшения арендной платы для арендаторов коммунального имущества.

Льгота в 1 гривну сохраняется только для определенных категорий, тогда как другие арендаторы могут получить скидку, а не полное освобождение от платы.

Кто имеет право на аренду паркоместа или гаража за 1 гривну?

Льготная ставка используется и для отдельных категорий лиц, которые нуждаются в месте для хранения специальных средств передвижения. Речь идет о людях с инвалидностью, которые пользуются:

инвалидными колясками;

электрическими колясками;

других средствах передвижения, нуждающихся в защищенном хранении.

В таких случаях аренда гаража или паркоместа может составлять 1 грн в год, если это предусмотрено местным самоуправлением и имеются свободные места.

