Налог за "лишние" метры в 2026 году будут платить не все: кто имеет льготы

В мае украинцы начинают получать уведомления о налоге на недвижимость, однако платить его придется не всем. Однако существуют льготы, которые позволяют части владельцев жилья полностью избежать этого платежа.

Кто может не платить налог на жилье?

Как сообщает Государственная налоговая служба, от уплаты освобождают владельцев недвижимости на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.

Также не нужно платить, если дом уже ввели в эксплуатацию, но право собственности еще не зарегистрировано в государственном реестре. В такой ситуации владелец платит только земельный налог, а за сам объект жилья этот платеж не возникает.

Льгота сохраняется и для жилья, которое повреждено или разрушено из-за войны. Она действует до момента восстановления или реконструкции дома или квартиры.

Какая площадь не облагается налогом в 2026 году?

Есть четкая льготная площадь, за которую платить не нужно:

для квартир – до 60 квадратных метров;

для домов – до 120 квадратных метров.

Если жилье не превышает эти показатели, налог не возникает. В случае превышения владелец платит только за "лишние" метры, а не за всю площадь. Например, если квартира имеет 65 квадратных метров, начисления делают только на 5 квадратных метров.

Ставку налога определяют местные советы, но закон устанавливает максимальное ограничение. Она не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы за каждый квадратный метр сверх льготной нормы. В 2026 году – это 120 гривен.

Как совместная собственность влияет на налог?

Совместная собственность позволяет уменьшить или полностью избежать начислений. В таком случае каждый совладелец получает собственную льготную норму площади, которая учитывается отдельно.

Например, у вас может быть квартира 100 квадратных метров, которая оформлена сейчас на двух человек, вам за эту квартиру платить налог не нужно будет, поскольку есть 60 метров льгота на одного человека и 60 на второго,

– объясняет адвокат Юрий Брикайло.

В то же время льготы не применяют, если недвижимость сдают в аренду или используют для бизнеса. В таких случаях начисления проводят независимо от площади объекта.

Когда приходят платежки и какие штрафы предусмотрены?

Сумму рассчитывает налоговая служба, а уведомление-решение присылают до 1 июля 2026 года. После получения документа у владельца есть 60 дней, чтобы уплатить налог. Если этот срок пропустить, к сумме к сумме добавляется штраф в зависимости от продолжительности задержки:

до 30 календарных дней – 5% от суммы долга;

более 30 дней – 10% от суммы долга.

Кроме штрафа, на долг начисляется пеня – ежедневная доплата за просрочку. Она начинает действовать после 90 дней от предельного срока уплаты.

Почему могут начислить налог сразу за три года?

Информация о недвижимости иногда попадает в налоговую с опозданием или обрабатывается не сразу. В таком случае владелец может получить счет сразу за несколько лет. Фактически это означает, что вместо одного платежа человек сразу видит сумму за два или три года. В то же время отсутствие уведомления освобождает от штрафов и пени.