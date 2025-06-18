Почему кухни в СССР были очень маленькие

Сейчас 5 – 6 квадратных метров на кухню – это очень ограниченное и некомфортное пространство. Однако в советские времена такие крошечные кухни делали массово, и на это были свои причины.

Почему же кухни в хрущевках были такими маленькими, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Новости Live.

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Минимум времени на кухне

Одной из причин тесных кухонь была советская концепция освобождение людей от бытовых забот. В 1920 – 1930-х годах советские идеологи активно продвигали мысль, что "новому человеку" нужно меньше времени тратить на домашние дела, зато сосредотачиваясь на работе и участии в общественной жизни. Кухня в квартире должна была быть функциональной только для легкого завтрака или чая. Полноценное питание предполагалось вне дома – в заводских столовых или государственных кафе.

С этой целью в городах возводили массовые объекты общественного питания, которые могли обслуживать сотни людей одновременно.

Экономия на квадратных метрах

Кроме того, жилищное строительство в СССР велось в условиях массовости и стандартизации массовости и стандартизации. Чтобы обеспечить как можно больше людей жильем, дома возводили из унифицированных панелей по типовым проектам. Просторные кухни считались лишними затратами – и архитекторы проектировали помещения максимально компактными. Такой подход позволял сэкономить материалы, ускорить темпы строительства и одновременно обеспечить функциональность в пределах минимального пространства.

После войны в стране ощущалась серьезная нехватка строительных материалов. Кирпич, бетон и арматура прежде всего использовались для промышленного строительства и развития инфраструктуры. Жилые дома возводили из удешевленных материалов, а их площадь уменьшали до минимально возможных размеров. Например, в хрущевках стены были значительно тоньше по сравнению с довоенными сооружениями, а высота потолка редко превышала 2,5 метра. В условиях такой экономии просторные кухни просто не предусматривались в проектах.



Кухни в хрущевках были малыми по нескольким причинам / Фото из открытых источников

Призывы к скромности и простоте

Советская идеология акцентировала на скромности и коллективных ценностях. Просторная кухня воспринималась как проявление избыточности и буржуазного образа жизни, что не согласовывалось с социалистическими идеалами. Пропаганда призывала к бережливости: не тратить продукты, не загромождать жилье и соблюдать простоту. Маленькая кухня как раз соответствовала этим принципам – она побуждала к экономному использованию ресурсов и скромному быту.

Кроме того, советская пищевая культура базировалась на простых блюдах. Супы, каши, котлеты – все это не требовало ни сложной техники, ни большой площади. Бытовая техника была редкостью, а холодильники – небольшие. При таких условиях ограниченное кухонное пространство не считалось существенной проблемой.

Минимализм во всем

Планирование малогабаритных кухонь сосредотачивалось на эффективном использовании каждого сантиметра. Архитекторы предусматривали компактную мебель, встроенные полки, откидные столики - все было направлено на практичность. Во многих хрущевках даже обустраивали специальные ниши под подоконниками, которые зимой выполняли функцию импровизированных холодильников.

Такой рациональный подход был частью общей советской философии функциональности.