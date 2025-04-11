На это было несколько причин. Подробнее об определенных из них рассказывает 24 Канал.

К теме Была в части квартир: с какой целью в хрущевках делали "тайную комнату"

Причины отсутствия в хрущевках балконов на первых этажах

Во времена, когда строили хрущевки, главным считалась безопасность, поэтому отсутствие балкона на первом этаже было определенным образом защитой от злоумышленников. Считали, что это усложнит преступникам доступ к квартирам на первом этаже.

Кроме того, тогда балконы часто строили для того, чтобы жители могли наслаждаться свежим воздухом. С первого этажа выйти на улицу было легче, поэтому такая потребность отпадала.

В отсутствии балконов на первых этажах хрущевок было несколько причин / Фото Радио ТРЕК

Также выход из квартиры на первом этаже через окно считали быстрым и эффективным. Балкон в случае чрезвычайных ситуаций мог стать дополнительным препятствием для быстрой эвакуации. Зато с более высоких этажей балконы оставались удобным средством эвакуации.

Отсутствие балконов на первых этажах экономило ресурсы и сокращало расходы на строительство. Это еще один важный фактор для тех времен.

Напомним, что еще одной особенностью хрущевок было то, что входные двери в них открывались внутрь. Главная причина такой планировки – пожарная безопасность. Кроме того, возможным фактором влияния была экономия пространства.

Что такое хрущевки

Хрущевки – это в основном 5-этажные панельные и кирпичные дома без технического этажа, лифта и мусоропровода. Их начали массово возводить во время правления Никиты Хрущева. Отсюда и название.