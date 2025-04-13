Гениально и просто: как Гвинет Пэлтроу обустроила свою небольшую кухню, чтобы там всегда было место

Звездные кухни мы часто представляем большими по площади, мол, в домах знаменитостей иначе не бывает. Актриса Гвинет Пэлтроу доказывает обратное, показывая свою небольшую, но хорошо обустроенную зону для приготовления пищи.

Кухня Гвинет Пэлтроу объединена с гостиной, поэтому места для хранения всевозможной утвари там немного. Несмотря на это неудобство, актриса нашла способ аккуратно организовать пространство, пишет 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.

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Небольшая, но замечательная кухня Гвинет Пэлтроу

Актриса недавно опубликовала на своей инстаграм-странице очередной рецепт. На видео можно хорошо рассмотреть интерьер кухни. Она хоть и небольшая, но на вид просторная и светлая.

Гвинет Пэлтроу готовит на кухне: смотрите видео

Один из секретов такого эффекта – правильная организация пространства, в частности места для хранения вещей. Для стен актриса выбрала немалые открытые стеллажи и кухонные шкафы со стеклянными дверцами, напоминающие витрины.

Так знаменитость не только нашла способ вместить всю посуду и принадлежности, но и создала настоящую эстетику на своей кухне. Ее коллекционная посуда стала не просто декором, а звездой интерьера.

Актриса готовит на кухне с другой стороны: видео

Открытые стеллажи создают ощущение открытости и пространства, благодаря чему даже маленькие кухни выглядят больше и привлекательнее,

– говорит дизайнер Нина Лихтенштейн.

Что касается стилизации посуды на открытых полках, то дизайнер советует просто сочетать предметы различных форм. Как вариант, можно объединить их одним цветом, как это сделала Гвинет Пэлтроу.