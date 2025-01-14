Кухню Дэвида и Виктории Бекхэмов назвали настоящим трендом, а этот дизайн легко повторить

Однообразие и последовательность в дизайне кухонь отходит на второй план. Сейчас эту комнату стараются сделать более уютной и стильной, сочетая разные материалы и текстуры, как супруги Бекхэм.

Сочетание различных материалов на кухне с целью добавления тепла и текстуры – это урок на 2025 год, убеждают дизайнеры. Однако Дэвид и Виктория Бекхэмы создали трендовый дизайн еще в 2022 году в своем лондонском таунхаусе, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.

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Как выглядит кухня Бекхэмов

На кухне Дэвида и Виктории видим темные деревянные шкафы с большим островом в центре. А над ним висят медные кастрюли, которые выполняют эстетическую функцию. Несмотря на то, что дизайну два года, дизайнеры говорят, что "это наше видение для смешивания материалов в 2025-м".

Эксперты утверждают, что сочетанием различных материалов можно создать разумный и продуманный баланс, что визуально объединит пространство. Как это сделать? Кухню советуют условно поделить на зоны, а затем добавить в каждую из них один общий материал.

Нужны точки соединения между металлическими элементами, с, возможно, единым элементом, таким как кухонная вытяжка или металлические двери. Например, это может быть фурнитура и элементы сантехники,

– говорит американский дизайнер Боб Бейкс.

Какой металл завершит каждый дизайн

Лучшим металлом дизайнеры считают медь, ведь она имеет изысканный вид и является доступной. К тому же медь – универсальный материал, который будет уместен на любой кухне.

Медь мгновенно добавляет тепло в пространство. Кованая медь добавляет текстуры гладким, прохладным материалам, таким как мрамор. Медь также является переходным материалом и может легко переходить между стилями дизайна,

– прокомментировала американский дизайнер Наоми Нейлсон.

Кстати, Дженнифер Лопес также решила не прятать свою медную посуду, а использовала ее как декор. Знаменитость позаботилась об отдельной стойке вблизи рабочего места, где повесила кастрюли и сковородки.