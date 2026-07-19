Почти год не могли перейти ручей: что обнаружила супружеская пара на собственном участке
Супруги из США купили 40 акров заброшенной земли, но почти год не могли осмотреть всю территорию. Когда владельцы наконец добрались до отдаленной части участка, их ждала находка, о которой они даже не догадывались во время покупки.
Что супруги обнаружили на заброшенном участке спустя несколько лет после покупки
Четыре года назад 32-летняя Энди Верчеллино и ее муж приобрели участок на западном побережье США за 130 тысяч долларов. На ней не было дома, подъездной дороги и другой инфраструктуры, а значительную часть покрывали густые заросли ежевики, пишет Newsweek.
Пара хотела обустроить автономную усадьбу, поэтому постепенно расчищала местность и большую часть работ выполняла самостоятельно. Дом они решили строить без долгов и значительных денежных вложений, а древесину для него заготавливают из деревьев на собственном участке.
Через участок протекал ручей, однако сначала супруги видели только его узкие и мелкие участки. Перейти на другой берег было невозможно, поэтому часть участка оставалась неисследованной.
Добраться туда удалось только после того, как пара построила мост. За ручьем они увидели природный водоем с чистой и спокойной водой, окруженный деревьями и густой растительностью.
Энди призналась, что во время покупки не представляла, что на их земле есть такое место. Чтобы осмотреть все 40 акров, супругам понадобился почти год. Позже владельцы построили у водоема небольшой пирс. Летом они ставят там раскладные стулья и купаются в реке.
Напомним, в США владельцы бывшей церкви 1872 года заметили на внешней стене два окна, которым не соответствовало ни одно помещение внутри. Пара предположила, что в здании может быть потайная комната, однако во время поисков наткнулась лишь на дополнительные элементы конструкции и еще один слой пола.