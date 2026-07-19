Что супруги обнаружили на заброшенном участке спустя несколько лет после покупки

Четыре года назад 32-летняя Энди Верчеллино и ее муж приобрели участок на западном побережье США за 130 тысяч долларов. На ней не было дома, подъездной дороги и другой инфраструктуры, а значительную часть покрывали густые заросли ежевики, пишет Newsweek.

Пара хотела обустроить автономную усадьбу, поэтому постепенно расчищала местность и большую часть работ выполняла самостоятельно. Дом они решили строить без долгов и значительных денежных вложений, а древесину для него заготавливают из деревьев на собственном участке.

Через участок протекал ручей, однако сначала супруги видели только его узкие и мелкие участки. Перейти на другой берег было невозможно, поэтому часть участка оставалась неисследованной.

Добраться туда удалось только после того, как пара построила мост. За ручьем они увидели природный водоем с чистой и спокойной водой, окруженный деревьями и густой растительностью.

Энди призналась, что во время покупки не представляла, что на их земле есть такое место. Чтобы осмотреть все 40 акров, супругам понадобился почти год. Позже владельцы построили у водоема небольшой пирс. Летом они ставят там раскладные стулья и купаются в реке.

Напомним, в США владельцы бывшей церкви 1872 года заметили на внешней стене два окна, которым не соответствовало ни одно помещение внутри. Пара предположила, что в здании может быть потайная комната, однако во время поисков наткнулась лишь на дополнительные элементы конструкции и еще один слой пола.